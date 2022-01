BBB22: Naiara Azevedo coloca brother na parede: ''Olha para mim, estou falando com você''

Na festa do líder, Naiara Azevedo questionou postura de Paulo André com ela e chamou a atenção dele

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 08h28

A cantora Naiara Azevedo (32) colocou Paulo André Camilo (23) na parede durante a festa do líder do BBB22 nesta quarta-feira, 26.

Enquanto os brothers estavam curtindo a pista de dança, a sertaneja se aproximou do atleta olímpico para questionar o motivo de seu afastamento.

"Por que você se afastou?", perguntou Naiara Azevedo. "Eu não me afastei", disse Paulo André Camilo. "Olha para mim. Estou falando com você. Por que está olhando para frente?", disparou a sister.

"Está conversando sério? Eu não me afastei. Eu estou de boa. Estou falando com todo mundo da casa", rebateu o brother.

Naiara Azevedo coloca Paulo André na parede

Ainda na conversa, a cantora comentou: "Deixa eu te falar uma coisa. Eu convivo com você no quarto e observo muito seu comportamento. Pode parecer que eu estou socada na cozinha, mas eu sou uma pessoa extremamente observadora. Eu sou demais e percebi que você não está com a mesma alegria de antes, vibrando com todo mundo. Quero ver o PA vibrando".

Em outro momento da conversa, Naiara Azevedo pede atenção do brother. "Eu estou falando com você. Olha no meu olho. Não gosto de conversar olhando para o lado", disse.

"Não estou conversando sério com você. No dia que eu conversar sério com você, vou olhar no seu olho. Eu estou de boa", declarou Paulo André Camilo. "Não está conversando sério comigo?", questionou ela.

"Estou numa festa. Vou conversar sério com você no dia que a gente estiver sentado numa mesa... estou na festa e curtindo. A gente está conversando normal", respondeu ele.