BBB22: Maria e Arthur Aguiar se alfinetam após Jogo da Discórdia

Maria soltou uma indireta para Arthur Aguiar, que rebateu a sister na cozinha

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 10h31

Clima tenso entre os brothers! Após o Jogo da Discórdia na última segunda-feira, 31, Maria (21) alfinetou Arthur Aguiar (32) na cozinha da casa.

A atriz não curtiu Arthur ter falado sobre o voto da sister durante o programa ao vivo, e se revoltou com o brother, alfinetando o ator em tom de ironia.

A sister passou pela cozinha da casa e deixou um recado para Arthur: "Parabéns, você é um ótimo jogador. Uma ótima estratégia para descobrir voto. Te admiro", provocou.

Arthur não ficou calado e rebateu a sister: "Descobrir o voto de quem? Ué, fala aí pô! Você fala e sai andando? Fica aqui, p****", disse.

Maria saiu andando em direção ao quarto Lollipop e disse: "Você não entendeu o que? Ah vai tomar no c*", gritou.

Após a troca de farpas, Maria conversou com Bárbara (29) e explicou seu ponto: "Ele me botou contra a parede ao vivo no programa, no jogo da discórdia. Eu não tinha pra que mentir. Ele falou 'uma pessoa que me decepcionou e pode ter votado e mim', vai tomar no c*, né? Eu vou fazer a sonsa em rede nacional?", contou.

Maria e Arthur Aguiar se alfinetam após Jogo da Discórdia: