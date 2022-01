BBB22: Linn da Quebrada emociona ao falar sobre apoio da mãe em papo com brothers: ''É muito bonito ver a transformação''

Em conversa com brothers no BBB22, rapper Linn da Quebrada falou sobre sua relação com a mãe durante o processo de transição

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 11h32

A cantora Linn da Quebrada (28) bateu um papo com os confinados no BBB22 na madrugada desta quarta-feira, 26.

Após a eliminação de Luciano (28), a rapper comentou como foi a reação de sua mãe, Lilian, durante seu processo de transição de gênero.

"Foi um processo complexo e difícil. Ela dizia 'vou te mandar embora de casa', só que depois ela foi entendendo", explicou a atriz.

"Ela tinha medo do que o mundo poderia fazer comigo, mas nesse medo, querendo me proteger, ela estava sendo violenta também. Nesse último filme que eu fiz, que eu dirigi, que nem saiu ainda, no meu primeiro curta, o 'Blasfêmea', tem um áudio da minha mãe falando 'Você tá bem? Tá se alimentando direito? Eu te amo... do jeito que você é'", relembrou.

Emocionada, Linn relembrou falas da mãe: "Essa pausa... e nesse último tem meu processo do peito, tem ela falando 'antes você podia colocar o peito só quando eu morresse, mas eu era muito careta naquela época'. É muito lindo ver ela se transformando junto comigo".

No perfil de Lina no Instagram, os adms compartilharam trecho da conversa com os confinados na área externa da casa mais vigiada do Brasil.

"Bom dia, Linndonas! Bora acordar com um vídeo lindíssimo da nossa mami? "Quando uma pessoa transiciona, quando uma pessoa se transforma, não é só ela que se transforma, todo mundo se transforma junto" #TeamLinn", escreveram no post.

Recentemente, Linn recebeu apoio de Gil do Vigor (30) e da atriz Débora Bloch (58), com quem contracenou na série Segunda Chamada.

Para entrar no reality global, Linn usou uma camiseta com estampa de Anastácia, uma mulher negra que foi sentenciada a usar uma máscara de ferro durante toda a vida após lutar contra um homem que a violentou sexualmente. Na imagem da blusa da sister, Anastácia aparece livre da mordaça.

Confira a fala de Linn da Quebrada sobre sua transição: