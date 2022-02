BBB22: Linn da Quebrada desabafa sobre a possibilidade de Rodrigo ser eliminado

Em conversa com Jessilane, Linn da Quebrada fez um desabafo sobre o paredão desta semana

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 17h58

No quarto grunge do BBB22, Linn da Quebrada (31) e Jessilane (26) conversam sobre o paredão desta semana.

A cantora, que está deitada na cama ao lado da colega, fez um desabafo sobre a possibilidade de Rodrigo Mussi (36) ser eliminado do reality.

"Se o Rodrigo sair vai dar a sensação deles serem vitoriosos, sabe? Se a Natália sair, a gente perde muito", afirmou a artista.

Jessi, que também está no paredão, relembrou uma conversa que teve com o brother. "Ele veio falar comigo hoje de novo. Disse que me procurou na festa justamente para que isso não acontecesse", lamentou.

A professora seguiu falando: "Eu falei, Rodrigo, eu entendo e concordei com você em diversos momentos. Mas eu não consigo jogar dessa forma ainda, sabe. Talvez, daqui para frente eu comece a entender mais o jogo", afirmou.

Ao ouvir a sister, Linn opina sobre a questão: "Não tem se forçar, não tem uma maneira. Mas acho que agora ele tem que dar uma mudada nisso também. Senti ele meio ausente hoje", falou a cantora.

A bióloga então contou para a amiga uma conversa que Rodrigo teve com Natália (23). "Ele falou com a Natália. Aí ela meio que deu a entender que queria que eu ficasse. Aí ele ficou com raiva porque ele disse que não largou a mão dela em momento algum. Ele disse que ele foi o único que ficou do lado dela nesse tempo. E ela falou para ele que ficou do lado dela em relação ao jogo, mas que comigo a relação além do jogo é de amizade. E aí ele ficou chateado", completou.