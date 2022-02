BBB 22: Jessilane chora após desentendimento com sisters

Após se desentender com Linn da Quebrada e Natália, Jessilane chorou na cozinha com Naiara Azevedo

A sister Jessilane Alves (26) terminou a noite da festa do líder chorando na madrugada desta quinta-feira, 03.

Após compartilhar com Douglas Silva(33) suas intenções de voto, a professora, que acabou de voltar do paredão, discutiu com Natália Deodato (22) e Linn da Quebrada (30).

No quarto, Jessilane foi colocada na parede pela cantora e depois da pequena discussão, ela foi chorar na cozinha para Naiara Azevedo (32).

"Eu momento algum eu quis expor você. Em momento algum eu quis expor a Lina. Em momento algum eu quis expor a Nat. Não quis expor ninguém. Eu só sou boca aberta e não sei guardar segredo. Se vocês não quiserem falar comigo sobre jogo, tudo bem", disse a sister.

"Você falou para não conversar que ia contar", comentou Naiara Azevedo. "Não falei", negou Jessilane. "Você falou: 'se vocês não quiserem que os outros saibam coisas de vocês, não conta para mim que eu conto segredo dos outros'. Você falou!", relembrou a sertaneja.

"Eu falei que não sei guardar segredo, mas em momento algum eu disse que o que vocês me falassem eu ia contar para os outros", explicou a professora de Biologia. "Se alguém que perguntar, você vai falar?", perguntou Naiara Azevedo. "Depende do contexto", finalizou Jessilane.

Jessilane no paredão

Na última terça-feira, 01, Jessilane se safou do paredão com Rodrigo(38) e Natália. Durante o anúncio do eliminado, a professora recebeu um recado especial de Tadeu Schmidt (47) em libras.