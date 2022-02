BBB22: Jade Picon usa look estilo colegial de R$975 e rouba a cena na 4ª festa do reality

A influenciadora Jade Picon apostou em look estilo colegial, adotado por Dua Lipa, e roubou a cena na 'Abravalândia'

03/02/2022

Na última quarta-feira, 02, aconteceu a festa do líder Tiago Abravanel (34), com o tema 'Abravalândia', e os brothers e sisters apostaram em um visual "infantil" para a festa, e Jade Picon (20) não foi diferente.

A sister que sempre arrasa nos looks, escolheu um macaquinho da marca 'O-might', que inclusive a cantora Dua Lipa (26) já usou o mesmo modelo que Jade anteriormente. Ele custa R$395,00, convertendo em reais.

Além disso, Jade também optou por um short-saia, no estilo colegial da marca 'My Mum Made it', no valor de R$579,00.

Recentemente, Jade também chamou atenção com o look escolhido para o 'Jogo da Discórdia'. A influenciadora escolheu um body com estampa tie dye e um short de couro.

Na festa do líder Douglas Silva (33), Jade apostou na tendência do brilho e ousou com um look all black de R$990,00.

Jade Picon usa look estilo colegial de R$975 e rouba a cena na 4ª festa do reality:

mood de hoje: bem menininha pic.twitter.com/3sULRTQ0jH — jade picon 🌪 (@jadepicon) February 3, 2022

#LooksdaJade - O skort que a Jade Picon está usando hoje é da marca 'My Mum Made It' e custa R$579,00 #JadePicon#BBB22 🌪 pic.twitter.com/PR8t9WPToi — Acervo de Looks da Jade Picon 🌪 (@looksdaJade) February 3, 2022