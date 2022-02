BBB22: Jade Picon pede festa e Arthur Aguiar tira sarro da sister: ''Você só fica sentada''

A influenciadora Jade Picon (20) falou sobre sua fama de desanimada nas festas que acontecem na casa do BBB22.

Na área externa, em conversa com Arthur Aguiar (32), a sister disse que estava ansiosa para a próxima festa do reality.

"Quero só que chegue logo essa festa", falou. "Mas você só fica sentada, pô", respondeu o ator.

"Mas eu quero comer. O fato de eu estar sentada não significa que não estou me divertindo. Sou feliz escutando música, bebendo", rebateu ela, que está no grupo Xepa nesta semana.

Arthur, então, brincou: "Ela é a jovem mais velha que já vi".

Em seguida, Jade Picon garantiu que fora do confinamento, costuma aproveitar as festas de uma forma diferente. "Deixa ver só em São Paulo", comentou ela.

"Mas vem cá, por que sai em São Paulo e não sai no Big Brother?", questionou o marido de Maíra Cardi. "Porque aqui estou em casa, né, tranquila", respondeu a morena.

Arthur disse: "Aaaah, uma hora dessa. Nada a ver, argumento ruim pra caramba", disparou o ator, e Douglas Silva concordou: "Ô discurso horrível".

O vídeo de Arthur Aguiar ensinando Jade a varrer a casa viralizou na web. O fato de a influencer não saber usar uma vassoura divertiu os internautas e os brothers do BBB22. Aos risos, o ator se prontificou a ajudar a amiga e fez um verdadeiro tutorial para a sister. "Você quer aprender a varrer?", perguntou ele. "Quero. Tô aprendendo muita coisa aqui", disse Jade, rindo.

