BBB22: Jade Picon fala sobre próxima prova do Anjo: ''Não quero ser o último lugar''

Após ficar em último lugar na prova do Anjo, Jade Picon afirmou que quer vencer a dinâmica para ver o pai

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 15h49

Na tarde desta quarta-feira, 2, Jade Picon (20), Arthur Aguiar (32) e Paulo André (23) curtiram a área externa da casa.

O trio aproveitou o momento para falar sobre os próximo movimentos do jogo e a influenciadora, que ficou em último lugar na prova do Anjo da semana passada e acabou ficando no Monstro, afirmou para os colegas de confinamento que pretende vencer a dinâmica.

"Essa semana eu quero ser o Anjo, não quero ser o último lugar da prova não. Quero ver o meu pai. Isso se ele fizer o vídeo né. Eu não contei para ele né, aí se ele aparecer no vídeo se eu for o Anjo, quer dizer que está tudo bem", afirmou ela. "Se ele não aparecer quer dizer que está tudo mal?", questionou Arthur.

Jade respondeu o brother: "Não quer dizer nada, eu não vou ficar triste, mas eu vou ficar muito feliz se eu ver ele. Existe grande possibilidade se eu sair daqui ele estar muito bravo mesmo comigo. Não por eu ter vindo, mas por eu não ter contado para ele. Eu fui ligar para ele antes de ser confinada e minha voz falhava e ele: 'Que foi filha?'. E eu: 'Nada , só estou ligando para dar boa noite'", explicou a influencer.