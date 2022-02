BBB22: Eslovênia sugere ganhar o líder para indicar Natália novamente ao paredão

Em conversa com seus aliados, Eslovênia falou sobre Natália ter escapado da eliminação

O nome de Natália (23) ainda está na reta das sisters do BBB22. Natália escapou de seu segundo paredão, e Rodrigo Mussi (36) foi o eliminado da semana. Mas, descontente com o resultado, Eslovênia (25) comentou sobre o retorno da sister.

Em conversa com Lucas (31), Eslovênia foi direta sobre Natália, seu desafeto no reality: "Bora ganhar o líder, para mandar de novo", disse.

Em seguida, em conversa com seus aliados, Eslovênia se arrependeu do comentário e falou: "Falei uma coisa no jardim e espero que ninguém tenha escutado".

As duas voltaram a se desentender durante o Jogo da Discórdia na última segunda-feira, 31, e Eslovênia declarou que queria Natália fora do jogo.

Natália enfrentou seu segundo paredão do programa, e desta vez por indicação de Pedro Scooby (33). Mas, conseguiu se livrar da eliminação ao lado da amiga, Jessilane (26), com quem pulou de topless na piscina.

