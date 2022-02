BBB22: Equipe de Paulo André comenta sobre o filho do brother: ''Nós e Peazinho estamos torcendo''

Após celebrar o mesversário do filho no ao vivo, Paulo André falou sobre a saudade do filho e sua equipe comentou

Quem assistiu o ao vivo do BBB22 na última segunda-feira, 31, viu Paulo André (23) celebrando o mesversário de seu filho.

Ao ser chamado para dar sua opinião no ‘jogo da discórdia', o atleta disse que estava com o coração cheio de amor porque o herdeiro estava completando 05 meses no dia.

Na terça-feira, 01, a equipe de redes sociais do brother reparou que ele estava falando sobre o pequeno e decidiu fazer uma postagem no Instagram.

Os adms compartilharam um vídeo do momento em que o gato falava que iria sentir saudades de Paulo André (5 meses) e comentaram sobre.

“Hoje Paulo André estava no quarto conversando com as meninas, e falou sobre como vai ser difícil passar esse tempo longe do seu neném. Mas, que participar do BBB daria uma grande oportunidade para que ele pudesse dar uma vida melhor pro seu filho”, escrevem na legenda.

“Nós e o Peazinho estamos aqui na torcida pelo papai!”, garantiram ao final.

Confira o post onde a equipe de Paulo André fala sobre o filho do atleta: