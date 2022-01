BBB22: De top e barriga de fora, Jade Picon exibe corpo escultural e chama atenção

Jade Picon usa look provocante e exibe corpo escultural na casa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 10h11

Sucesso no elenco do time Camarote, a modelo Jade Picon (20) é um dos destaques da atual temporada do BBB 22.

Aos 20 anos de idade, a famosa influenciadora digital recentemente apareceu com um look justíssimo no reality show da Globo, deixando as suas curvas à mostra.

No Instagram, Jade foi bastante elogiada por esse modelito recortado ao ter as suas fotos compartilhadas no feed. "A campeã do BBB 22!", opinou um fã da sister.

Dentro da competição da TV Globo, Jade Picon tem feito a linha fofa e sociável, conquistando amizades e parceiros dentro do confinamento, além de novos fãs do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil.

Veja a boa forma da sister Jade Picon!