BBB22: Brothers ficam preocupados com alimentação de Bárbara e sister chora: ''Enchendo o saco''

Modelo Bárbara Heck ficou revoltada com os comentários dos brothers do BBB22 sobre sua alimentação no confinamento

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 11h40

A alimentação de Bárbara (29) no BBB22 voltou a virar assunto nas redes sociais.

Na madrugada desta segunda-feira, 31, os brothers mostraram preocupação com os hábitos alimentares da sister durante o confinamento.

Visivelmente abalada com os comentários, a loira ficou irritada com o início da discussão. Tudo começou quando Naiara Azevedo (32) entrou no quarto Lollipop avisando que as frutas da Xepa acabaram e disse que estava preocupada com Bárbara por sua alimentação restrita.

"Meu Deus do céu, deixa que eu sei o que eu faço comigo. Se preocupem com o que vocês vão comer. Por favor, chega!", disparou ela.

"Bárbara, mas você falou que não ia comer nada", explicou a cantora. "Naiara, deixa eu comer as coisas que eu quero comer. Meu Deus, chega!", gritou a modelo.

Aos prantos, a influenciadora digital disparou: “Eu não sento na frente de vocês e falo: ‘por que você toma refrigerante?', 'por que você está comendo esse apresuntado?', eu não fico criticando a alimentação dos outros e não gosto que critiquem a minha".

"Não estou criticando, estou cuidando de você", se justificou Laís. "Não está cuidando, está enchendo o saco", rebateu Bárbara Heck.

"Fiquei preocupada porque ela falou que só comia ovo e falou que não ia comer ovo pra todo mundo poder comer", acrescentou Naiara.

"Cuidem da alimentação de vocês! Deixem que eu me preocupo com o que eu como, ou se eu não como". "Eu não sei o motivo da minha alimentação incomodar tanta gente", finalizou, sendo consolada por Eslovênia, que a abraçou.

Preocupados, não é a primeira vez que os confinados comentam sobre a alimentação da sister. A própria produção do programa chegou a chamar atenção de Bárbara no confessionário.

Rodrigo, Natália e Jessilane foram o paredão da semana

Rodrigo (36) foi indicado pelo líder da semana, Tiago Abravanel (34), para o segundo paredão da casa mais vigiada do Brasil. O brother compete com Natália (23) e Jessilane (26). As duas se juntaram a Douglas Silva (33) para tentar escapar da zona de risco, mas o brother acabou levando a melhor e se livrou da eliminação.