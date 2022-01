BBB22: Brothers dão as mãos e cantam no jardim

Em clima de paz, na tarde desta segunda-feira, 24, os participantes do 'BBB22' se reuniram para cantar

A paz reinou no Big Brother Brasil 22 na tarde desta segunda-feira, 24.

Após a formação do primeiro paredão do reality show, desabafos, choros e possível desistência do programa, os brothers se reuniram no jardim e protagonizaram um momento de união.

Os integrantes do grupo Camarote e Pipoca deram as mãos, dançaram e cantaram algumas músicas, mostrando que todos estavam felizes após os últimos acontecimentos na casa.

Tiago Abravanel propõe 'BBB do amor'

Na noite deste domingo, 23, Tiago Abravanel (34) fez uma proposta de transformar o reality show em um 'BBB do amor' e muitos internautas não concordaram, já que clima de paz e amizade ainda presente entre os participantes não está agradando o público.

"Por que é que esse jogo aqui precisa ser um inferno para ser interessante?", questionou o apresentador em conversa com outros participantes após a quase desistência de Naiara Azevedo (32) da competição.

