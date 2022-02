BBB22: Após eliminação, Natália, Jessi e Linn da Quebrada pulam na piscina sem biquíni

Após eliminação de Rodrigo no BBB22, Natália, Jessi e Linn da Quebrada cumprem promessa e pulam na piscina de topless

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 08h06

Após o segundo paredão do BBB22, Natália (23) e Jessilane (26) cumpriram a promessa que fizeram juntas!

Depois da eliminação de Rodrigo Mussi (36) com 48,45% dos votos, já na madrugada desta quarta-feira, 02, as sisters fizeram o combinado como forma de comemoração pela volta do paredão e pularam na piscina da casa mais vigiada do Brasil sem a parte de cima do biquíni, de topless.

As duas foram acompanhadas pela rapper Linn da Quebrada (31).

Elas fizeram pose para foto antes de pularem ao lado de Vyni (23). "Olha o entretenimento, Brasil", brincou Naiara Azevedo (32), que ainda avaliou: "Aposto como vocês estão bombando em todos os Instagrans de fofocas".

Na sequência, o trio correu em direção à piscina, sem as mãos para cobrir os seios, e pularam na água. Em coro, as sisters agradeceram ao público pela preferência no paredão: "Obrigada, Brasil!".

A equipe de Jessilane compartilhou o momento no Instagram. "De repente: \o/ Avisa que as comadres estão ON!", escreveram na publicação.

Confira o momento de comemoração de Natália, Jessi e Linn: