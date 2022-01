BBB22: Anitta pede eliminação de Rodrigo e relembra: ''Chamou a Linn de traveco''

Cantora Anitta faz campanha pela saída de Rodrigo Mussi no segundo paredão do BBB22, contra Natália e Jessilane

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 08h46

Cantora Anitta (28) usou suas redes sociais para declarar torcida contraRodrigo (36) no BBB22.

O gerente comercial está disputando a preferência do público no segundo paredão do reality, contra Natália (23) e Jessilane (26).

A artista declarou seu voto contra o brother analisando algumas atitudes dele no confinamento com os outros participantes. Ela recordou falas polêmicas de Rodrigo durante as três semanas de programa.

"Que mané entretenimento, gente. O cara chamou a @linndaquebrada de traveco. Mandou a Bárbara tomar no c* só porque não fez o que ele quis. É chato PA*****. Uma tristeza se o Brasil preferir deixar gente mau-caráter na casa em prol de 'entretenimento'", começou escrevendo.

"Vamos mesmo estipular para a sociedade que entreter é brigar? É falar bos** e perturbar a paciência do outro? Estamos dando o recado para a sociedade que para se destacar na vida você tem que 'fazer o que for preciso'? Estimulem mesmo as pessoas a achar que pra chamar atenção precisa fazer mer**", acrescentou.

Em seguida, Anitta afirmou que o público deveria querer ver no programa o que preferem na vida real e disse que o reality é um reflexo da nossa sociedade. "É chato ver gente feliz e respeitando um ao outro? Todo mundo diz que o Big Brother é o jogo da vida. Vocês não gostariam que a vida fosse só gente feliz e respeitando um ao outro? Então mandem a mensagem correta pro universo. Tudo na vida hoje é Internet, algoritmo, resultado. Se o algoritmo que dá resultado é o de coisa ruim, o algoritmo a ser estimulado vai ser cada vez mais e mais o de coisa ruim. E é isso aí... adoece sociedade. Não é só um jogo. É um reflexo do que nós somos. Desde os primórdios a sociedade se espelha e modifica no entrega e vice versa. Não podemos eleger que no entretenimento seja regido pelo conflito, atrito, pela coisa negativa. Estaremos automaticamente elegendo nosso futuro", concluiu.

Confira o pedido de Anitta pela eliminação de Rodrigo do BBB22:

