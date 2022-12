BBB 17 teve polêmica de violência contra mulher; relembre caso

Ex-BBB Marcos Harter foi expulso do BBB 17 após ser constatado agressão em Emilly Araújo

O ex-BBB Marcos Harter (43) voltou a ser destaque na mídia após ser alvo de uma polêmica sobre homofobia. O caso se iniciou após o cantor Romero Ferro (29) comentar sobre a expulsão do médico do BBB 17. Na época, ele foi eliminado do programa após agredir Emilly Araújo (26), grande campeã da temporada.

"Essa cena do Marcos coagindo a Emilly é angustiante demais. Fico pensando o tanto de homem doente que oprime mulheres no mundo. O tanto de mulher que se cala!", disse Romero, após assistir cenas de Marcos intimidando Emily no reality.

Irritado com a observação feita pelo artista, Marcos disparou diversas ofensas homofóbicas. “É que você é fêmea e não tem a mínima ideia do que é pegar mulher . Teu negócio é teu sobrenome mesmo”, escreveu ele, que ainda continuou: "Aprendeu muito, dar o fiofó e votar em Lula".

RELEMBRE EXPULSÃO DE MARCOS DO BBB 17

A participação de Marcos Harter no reality global gerou polêmica desde o início, dividindo opiniões dos telespectadores. Sendo um dos brothers mais populares da edição, ele conseguiu conquistar o top 5 e por pouco não chegou até a final do programa.

Mas dias antes da competição chegar ao fim, ele causou a maior comoção nas redes sociais ao protagonizar uma cena assustadora com Emilly Araújo, com quem vivia uma affair. Na ocasião, ele colocou a jovem contra a parede, apertou seus braços e gritou com o dedo em riste .

A repercussão do caso foi tão grande, que a Polícia Civil do Rio precisou abrir um inquérito para apurar se houve lesão corporal. Após uma conversa séria com Emilly no confessionário, a produção constatou que houve, sim, agressão física . Além disso, foi percebido que Emily estava com diversos hematomas espalhados pelo corpo.

"Com base nesse inquérito, tivemos uma nova conversa profunda com a Emilly, inclusive com exame médico. Desde o primeiro momento, desde que tudo aconteceu, a Globo agiu firmemente, incansavelmente, a gente envolveu advogados, especialistas, psicólogos. Conversamos muito para tomar uma decisão correta, justa. Na conversa de hoje, ficaram comprovados indícios de agressões físicas. No BBB, agressão gera expulsão, e a decisão foi tomada: o Marcos está eliminado do BBB 17", explicou Leifert.