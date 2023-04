BBB: Relembre as finais com maiores e menores audiências do reality

Big Brother Brasil terá final disputada entre Aline Wirley, Amanda Meirelles e Bruna Griphao nesta terça-feira, 25

Há poucas horas da grande final do Big Brother Brasil 23, todos querem saber quem vai integrar o elenco de ganhadores do reality show da TV Globo. Disputada entre a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a médica Amanda Meirelles e a atriz Bruna Griphao, as apostas sobre o programa variam desde quem vai levar o prêmio milionário, até a audiência do episódio de encerramento da temporada.

Mas você sabe quais foram as melhores e piores edições do Big Brother Brasil em audiência?

A mais vitoriosa, claro, não poderia ser outra: a primeira edição! Somando 59 pontos de audiência, o topo é ocupado pelo eterno Bambam. Logo em seguida, está a quinta edição, com 57 pontos, e em terceira posição, a quarta edição, com 56 pontos totais.

Já a menos assistida de todas ficou para a edição que deu a vitória para Vanessa Mesquita, o Big Brother Brasil 14, somando apenas 23,7 pontos de audiência. E se engana quem acha que as edições com famosos figuram nas finais mais assistidas. Em 2020 e 2021, que consagraram Thelma Assis e Juliette como campeãs, respectivamente, não foram mal, retomando o fôlego para o programa, com cerca de 34 pontos.

Porém, o ano de 2022 não foi nada bom para o reality show. O Big Brother Brasil 22, que teve como grande vencedor o ator e cantor Arthur Aguiar, registrou somente 25,9 pontos de audiência, sendo a terceira final menos assistida da história, acima apenas do BBB 19 e do já mencionado, 14.

Veja abaixo o ranking de audiência das temporadas anteriores do Big Brother Brasil:

1. BBB 1: 59 pontos

2. BBB 5: 57 pontos

3. BBB 4: 56 pontos

4. BBB 3: 55 pontos

5. BBB 6: 51 pontos

6. BBB 7: 48 pontos

7. BBB 8: 46 pontos

8. BBB 2: 45 pontos

9. BBB 9: 41 pontos

10. BBB 10: 41 pontos

11. BBB 21: 34, 1 pontos

12. BBB 20: 34 pontos

13. BBB 18: 33 pontos

14. BBB 16: 29,3 pontos

15. BBB 17: 29,1 pontos

16. BBB 13: 29 pontos

17. BBB 15: 26,5 pontos

18. BBB 12: 26 pontos

19. BBB 11: 25,9 pontos

20. BBB 22: 25, 9 pontos

21. BBB 19: 25,1 pontos

22. BBB 14: 23,7 pontos