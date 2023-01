BBB 23: Paula chora e faz apelo para entrar no reality: 'Preciso de dinheiro'

Em meio aos apelos, Paula Freitas desabafou sobre problemas financeiros e caiu no choro na Casa de Vidro do BBB 23

Eita! Os quatro participantes da Casa de Vidro do BBB 23, que estreou nesta terça-feira, 10, estão lutando intensamente pelas duas vagas para entrar no reality. Desta vez, a participante Paula Freitas (28), biomédica do Pará, não conteve as lágrimas e suplicou votos ao público.

Paula ainda revelou o motivo pelo qual precisa entrar no programa e declarou que está passando por problemas financeiros: “Vota, eu preciso de dinheiro. É sério, eu preciso de dinheiro!", contou a possível futura sister, que disputa as vagas com Giovanna (25), Manoel (32) e Gabriel (24).

A Casa de Vidro foi instalada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e permite a interação direta com o público. Por isso, os participantes podem receber informações externas, responder dúvidas ao vivo e fazer alguns apelos, como aconteceu com Paula.

Mais cedo, Giovanna, inclusive, protagonizou outras cenas emocionantes na Casa e caiu no choro duas vezes: quando viu os pais torcendo pela janela de vidro e quando foi alertada pelo público sobre a possibilidade de cancelamento, ao circularem supostos tweets racistas que a ruiva teria publicado.

Equipe de Giovanna se pronuncia sobre supostos tweets racistas

Após polêmica com cancelamento, já no primeiro dia da Casa de Vidro, a assessoria de Giovanna precisou vir a público esclarecer algumas supostas publicações racistas da gamer. Nas mensagens que circulam na internet, Giovanna teria usado as palavras "n*gga" e "macaco", e o público começou a questionar a participação da ruiva no reality.

Na retratação, a assessoria redigiu: "A Giovanna não é perfeita, e está longe de ser. Mas ela definitivamente não é mais a mesma Giovanna de anos atrás. Nos últimos anos, principalmente por causa da internet, as pautas de minorias ganharam grande visibilidade e espaço, o que permitiu com que muita gente, incluindo ela, evoluísse nesse sentido e aprendesse com seus erros”, declararam.