BBB: internautas notam semelhança entre Manoel e Mitchell da série Modern Family

Web já está criando memes para o participante Manoel, que passou a ser comparado com personagem queridinho

O Big Brother Brasil 23 nem começou e já está gerando memes na web. A casa de vidro já movimentou os internautas, que acharam o clone de um dos participantes, Manoel Vicente.

Os viciados na série Modern Family notaram semelhanças entre o personagem do ator Jesse Ferguson, o Mitchell, com o médico psiquiátrico.

Segundo a web, o personagem e ele possuem cabelos ruivos, mesmo porte físico, jeitos parecidos e são homossexuais. Manoel contou dentro da casa de vidro que vive um relacionamento aberto com o mesmo parceiro há 11 anos.

E não são somente os internautas que apontaram a semelhança, mas até Luísa Sonza escreveu que está torcendo para Paula e para "Mitchell".

"PERDEU TUDO! Depois do fim de Modern Family, Mitchell Pritchett tenta a sorte na Casa de Vidro do BBB!", afirmou uma criadora de conteúdo. Tem até quem acabou simpatizando com ele somente por lembrar do personagem adorado da série que teve 11 temporadas.

Confira os memes criados para Manoel e Mitchell:

o Manoel do BBB é o nosso Mitchell de Modern Family 🤧 #BBB23pic.twitter.com/QMnYo5Rb8U — Séries Brasil (@SeriesBrasil) January 10, 2023