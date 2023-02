BBB: Amanda desabafa com Cara de Sapato: 'Não quero ser um peso'

Amanda e o brother conversaram sobre a como eles podem serem vistos dentro do jogo

Nesta quarta-feira, 22, na cozinha do BBB 23, Amanda conversava com Cara de Sapato sobre o relacionamento deles dentro do jogo. A médica se abriu e revelou que tem receio do brother se prejudicar por tentar defendê-la dentro da casa.

"Eu sei que você é muito preocupado comigo, mas você não precisa fazer nada que você não queira. Tenho medo de você se comprometer querendo me defender. Não quero ser um peso. A gente entrou junto e nos unimos por afinidade. Já escutei gente dando a entender que eu me escondo atrás de você."

O lutar então tranquiliza a sister e afirma que tudo o que faz no jogo é por vontade própria e reforça que ela é prioridade dele ali dentro e ninguém tem a ver com isso.

"Eu sinto confiança de te defender. Até de falar um pouco menos, mesmo com a galera, porque, às vezes, uma bobeira de alguém pode te comprometer no jogo. Eu falei que quero estar agindo pelo o que eu acredito. Se minha prioridade é você, é porque é e dane-se."

A médica, então, acrescenta:

"Não ligo para o que os outros pensam. Eu ligo para o que você pensa porque você é importante pra mim."

Cezar detona Cara de Sapato

O clima ficou tenso entre Cezar Black e Cara de Sapato na casa do BBB 23, da Globo, na tarde desta segunda-feira, 20. Isso porque eles se desentenderam quando o assunto do Jogo da Discórdia veio à tona.

“Voltou a situação do Jogo da Discórdia e, como sempre, Sapato, sempre se sentindo o Superman, defensor dos fracos e oprimidos, quer botar a conta da briga lá em mim”, disse Black para seus aliados.

Logo depois, ele continuou: “Ele nunca fala dele, sempre tentando defender alguém. Se hoje a galera acha que a Amanda é o elo fraco, é por conta dele. Quer sempre ficar defendendo ela, botando debaixo da asa dele, como se a Amanda fosse fraca, coitada. Ela vai sempre atrás do Sapato. Ele não deixa ela se desenvolver sozinha” finalizou.