BBB 24: Rodriguinho é o novo líder. Saiba como foi a prova!

Após a eliminação de Nizam, Rodriguinho venceu a prova e é o novo líder do BBB 24

Rodriguinho é o novo líder do Big Brother Brasil 24.

Após Nizam ser eliminado no quarto paredão do reality, os brothers se dividiram em dois grupos (um de 10 pessoas e outro de 11) para disputar a prova do líder.

Confira como foi a prova:

A prova do líder foi dividida em três etapas.

A primeira etapa era de sorte. Os brothers escolheram números de bolinhas, lançadas ao mesmo tempo para percorrer um caminho. As quatro bolas que chegassem primeiro, estavam classificadas para a segunda fase.

No primeiro grupo, Davi, Raquele, Luigi e Lucas Henrique se classificaram. Já no segundo, Leidy Elin, Beatriz, Wanessa e Rodriguinho seguiram.

Na segunda etapa, sentados em uma cadeira giratória, os participantes deveriam arremessar três almofadas em alvos com pontuações, a fim de somarem pontos. Raquele, Davi e Rodriguinho foram os que mais pontuaram e foram para etapa final da prova.

Na última fase, os três finalistas deveriam montar um quebra cabeça. Quem montasse o quebra cabeça de forma correta e apertasse o botão primeiro, seria o novo líder.