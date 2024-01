BBB 24: Zezé Di Camargo compartilha texto sobre Wanessa

O cantor Zezé Di Camargo compartilhou pela primeira vez um texto a respeito dos últimos acontecimentos no BBB 24 envolvendo a filha Wanessa Camargo

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo compartilhou um texto sobre a filha Wanessa Camargo em seu perfil nas redes sociais nesta sexta-feira, 26, envolvendo os últimos acontecimentos do BBB 24, da Globo. Através das redes sociais, o artista compartilhou uma mensagem que foi escrita por sua irmã, a atriz Luciele Di Camargo, sobre o episódio ocorrido nesta madrugada.

"Eu jamais passaria pano pra quem quer que fosse, se eu não tivesse certeza da integridade da pessoa. Não é por ser minha filha, analiso com imparcialidade todas as falas dela dentro da casa. BBB é um jogo onde os participantes irão agir a partir de um ponto de vista deles, eles não tem visão macro dentro da casa, e o problema da Wanessa com o Davi é por convivência, em uma situação estrema de jogo e estresse, onde cada ação gera uma reação", dizia o início da mensagem.

Na sequência, o texto de Luciele rebateu alguns comentários de internautas a respeito das falas de Wanessa no programa. "Acusações de racismo e perseguição são infundadas e quem conhece ela de verdade sabe e conhece o coração dela, que aliás, inúmeras vezes já mostrou compreensão ao Davi, porém o lado da torcida dele só quer mostrar o que favorece a eles, então, pra mim, isso sim é perseguição", escreveram.

Por fim, o texto compartilhado pelo pai da cantora dizia: "Infelizmente Wanessa já entrou no jogo com o pré-julgamento, isso está claro. Estão declarando ele como campeão desde o primeiro dia, sem dar chance a nenhum outro participante, podem até dar o prêmio pra ele, mas que seja de forma honesta, sem manipulação aqui fora e jogo sujo, que não seja a custas da cabeça de ninguém".

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Entenda a polêmica envolvendo Wanessa Camargo e Davi

Durante a madrugada desta sexta-feira, 26, a cantora Wanessa Camargo conversou com Yasmin Brunet e MC Bin Laden sobre um brother da casa. Ao longo do bate-papo, a sister revelou que se sentiu acuada durante um episódio com o participante em questão.

"Ficou muito claro pra mim, todas as coisas que eu aprendi na minha vida, sobre pessoas manipuladoras, esse menino tem. Todos os sinais, todos. Eu não queria colocar isso porque eu estava, internamente ainda, olhando, observando, porque é, pra mim, uma coisa muito séria, colocar isso em alguém, sendo que eu conheci uma pessoa há duas semanas", declarou ela.

Apesar da cantora não ter citado nomes, internautas acreditam que Wanessa se referiu a Davi, com quem possui alguns conflitos na casa. Nas redes sociais, a equipe do motorista de aplicativo se pronunciou a respeito do assunto.

"Entendemos que o BBB é um jogo, mas é necessário ter responsabilidade sobre as palavras ditas, especialmente considerando a dimensão do programa. Wanessa está fazendo acusações graves contra Davi. Fiquem tranquilos, isso não passará impune!", escreveram.