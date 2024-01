BBB 24: Yasmin vira meme após dificuldade de usar sanduicheira; Veja vídeo

Yasmin Brunet roubou a cena da web ao cometer um equívoco usando uma sanduicheira dentro do BBB 24

Yasmin Brunet protagonizou um momento memético nos últimos dias dentro do Big Brother Brasil 24.

A modelo teve dificuldade para usar uma sanduicheira e o vídeo do momento, claro, viralizou nas redes sociais. A loira cometeu um equívoco ao abrir a sanduicheira para virar o pão com um garfo em vez de virar o utensílio para tostar de ambos os lados.

O momento também apareceu no quadro de humor Vamo Invadir Sua Casa, de Marcos Vera no BBB, exibido na última quarta-feira, 24, no reality.

"A cozinha é cheia de aparelhos tecnológicos difíceis de usar realmente, como, por exemplo, esta sanduicheira, que tem aproximadamente 200 anos, né, Yasmin?", brincou antes de exibir as imagens.

Confira o momento: