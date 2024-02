BBB 24: Yasmin surpreende ao defender Davi: ‘A gente está perdendo a mão’

Yasmin Brunet impressiona ao deixar as diferenças de lado para defender Davi após polêmica envolvendo o termo 'calabreso' no BBB 24

Quem acompanha o Big Brother Brasil 24 sabe que Yasmin Brunet mantém uma grande rivalidade com Davi. No entanto, a modelo surpreendeu ao sair em defesa do motorista após uma polêmica que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 01. A loira acredita que ela e os aliados estão 'perdendo a mão' com o colega de confinamento.

Enquanto conversava com Wanessa Camargo na área externa, a modelo refletiu sobre a rivalidade com o motorista: "Eu acho que tudo que ele faz, a gente está levando ao extremo. Eu acho que tudo que ele faz, a gente já está se estressando e levando ao extremo. Sério, acho que a gente está perdendo a mão com ele. Eu acho", opinou com sinceridade.

Contudo, a cantora, que também não tem muita simpatia pelo motorista, não concordou com sua amiga: “Não, não acho. Acho que eu estou sendo até muito calma com ele, muito. Você não pode chamar alguém de 'calabreso' e falar que não sabe o que é, entendeu?", Wanessa relembrou o termo polêmico utilizado pelo rival em uma discussão mais cedo.

"Tem coisas que são muito sérias, amiga. Ele chamou o menino de calabresa e não sabe o que é?", a filha de Zezé di Camargo questionou o comportamento do motorista. Mas Yasmin saiu em defesa de Davi novamente: "Eu acho que não é nada. Acho que não é nada", a modelo ponderou sobre o significado do termo.

Wanessa não se compadeceu e continuou a detonar a atitude do brother: "Pode não ser nada, mas ele tem que saber o que é. 'Calabreso' é tipo tonto, bobo, ele podia falar isso. Falar 'não sei', cara. Para cima de mim? Tu é criança? Eu vou falar para ele, 'você se comporta igual uma criança'", a cantora disparou e revelou que pretende ter uma convesa séria com Davi.

Yasmin disse que tudo que o Davi faz, elas levam ao extremo, estão pesando a mão. #BBB24pic.twitter.com/HMQBKzPHSh — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 1, 2024

Vale mencionar que a cantora já deixou claro que não gosta do motorista em diferentes ocasiões. Wanessa já revelou que alguns dos comportamentos do brother, que costuma falar alto em situações de nervosismo, despertam gatilhos de seu passado em um relacionamento abusivo. Nos últimos dias, a cantora tem avaliado o brother e chegou a apontar que ele tem traços narcisistas.

O que significa a expressão usada por Davi?

Durante a madrugada desta quinta-feira, 1, os confinados pararam a festa para assistir a uma briga no Big Brother Brasil 24. Mas a confusão tomou um rumo diferente quando Davi usou a expressão ‘calabreso’ ao se referir ao rival, Lucas Buda. O motorista recebeu acusações de preconceito, por conta do termo, que deixou dúvidas entre os colegas.

"Você é fofoqueiro! Vai lá, calabreso!”, disparou Davi durante a discussão acalorada. Assim que citou a expressão, os colegas se voltaram contra o motorista. Leidy questionou se o uso do termo estaria associado a uma ofensa por conta do peso do professor, mas o brother rebateu as acusações e explicou o que significa ‘calabreso’.