BBB 24: Yasmin recorda boa convivência com Davi no jogo: 'Não caí na dele'

Adversária de Davi no BBB 24, Yasmin relembrou o início do reality show, quando o brother tentou formar aliança no jogo

Durante a tarde desta terça-feira, 05, a sister Yasmin Brunet conversou com Michel, , a respeito da mudança de comportamento de Davi dentro do BBB 24, da Globo. Ao longo do bate-papo, a modelo recordou que, no início do jogo, os dois se davam bem.

O assunto começou logo após Yasmin completar a mesma música que Davi cantava no banho. Michel, então, se divertiu com a situação e questionou se a sister daria continuidade a cantoria com o adversário. "Se não pode ir contra, una-se a eles", respondeu a participante.

Na sequência, a filha de Luiza Brunet contou ao colega de confinamento que Davi tentou fazer aliança de jogo com ela nas primeiras semanas do reality show. "Bizarro. No início, ele tentou jogar comigo e eu não joguei com ele", declarou ela. "Ele tentou?", perguntou Michel, surpreso com a revelação.

Yasmin, então, respondeu: "Tentou daquele jeito dele, né?". Em seguida, a sister relembrou como era a convivência entre os dois antes de se tornarem adversários diretos. "Ah, se eu for para o paredão eu vou comprar o Poder Curinga para te salvar", disse a modelo, repetindo as falas de Davi.

E completou: "Aí, eu não acho certo o que o Maycon [primeiro eliminado] está fazendo com você, eu vou lá tirar satisfação com ele. Para de andar com os Gnomos porque a sua carreira vai ficar queimada lá fora. Eu gosto muito de você. Estou te falando como amigo".

Por fim, Yasmin Brunet afirmou que esse era o jeito do brother de tentar formar aliança no jogo e que por não ter aceitado a parceria, acabou se tornando um dos alvos principais do motorista de aplicativo.

"Igual ele fez com as 'fadas'. Aí, o que aconteceu? Eu não caí na dele e expus ele para os 'gnomos'. Sabe o que aconteceu? Virei o foco. O alvo. Eu e a Wanessa. Eu, a Wanessa e o Rodriguinho. Ele tem problema com Camarote. Igual ele falou lá naquela festa", concluiu a sister.

Vale lembrar Davi e Yasmin Brunet se desentenderam novamente na madrugada desta terça-feira, 05, logo após a dinâmica do Sincerão. A briga generalizada teve início entre o brother e Leidy Elin. A modelo, por sua vez, entrou na discussão logo em seguida.

Yasmin ouvindo o Davi cantando e elogiando que ele soltou um falsete. #BBB24pic.twitter.com/zZgoY2UkTr — Dantas (@Dantinhas) March 5, 2024

Yasmin critica postura calma de Davi em briga

A modelo Yasmin Brunet criticou a postura de Davi durante a briga após o Sincerão desta segunda-feira, 04. Muito irritadas, a loira e Leidy gritaram com o motorista de aplicativo que apenas rebateu a algumas acusações.

A herdeira de Luiza Brunet então comentou sobre ele ter uma postura "suave" para se fazer de "pobre coitado" e ela passar de "mimada". Vale lembrar que, nos últimos dias, a Camarote já tinha desabafado sobre pensar que ele deseja fortalecer um estereótipo de "patricinha" sobre ela.

"Independente do que eu queria fazer, não era para eu dar para ele a reação que ele queria, porque ele acabou controlando o que eu estava sentindo. Ele não pode ter esse direito, esse poder de controlar o que eu sinto. E eu dei para ele isso, o que ele queria. Porque ele estava na moral, suave na nave", explicou Yasmin. Confira!