BBB 24: Yasmin joga a real para Wanessa: 'Vai se ferrar aqui'

Após dizer que Wanessa não é sua aliada no BBB 24, Yasmin joga a real para a cantora e critica postura da sister no jogo

Após desabafar e chorar com Lucas Henrique sobre não ser aliada de Wanessa Camargo, Yasmin Brunet foi falar com a cantora e jogou a real para a artista o que está achando da postura dela "simpática" com todos no jogo.

A influenciadora então se mostrou incomodada com o jeito que a artista está lidando com todos na casa mais viagiada do Brasil. "Uma coisa que eu estou chateada com você, e acho que, se você continuar sendo assim, você vai se ferrar aqui: não dá para ser amiga de todo mundo", declarou a loira.

Wanessa então rebateu a colocação e esclareceu o que está fazendo: "Mas eu não sou amiga de todo mundo, eu sou educada com todo mundo. Não consigo ser mal educada".

Na sequência, Yasmin alertou a namorada de Dado Dolabella: "Não dá para querer o bem de todo mundo, não dá para querer que todo mundo jogue ciranda cirandinha. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Essa é a real. Você tem que escolher um lado, cara, e tem que ficar desse lado".

Wanessa continuou falando seu ponto de vista: "Se eu tiver que votar, eu vou votar, só que eu sou educada com as pessoas. Não tem como eu ser diferente". Yasmin declarou: "Você tem que ter um lado claro, e eu não sinto que eu sou sua escolha clara".

Sonia Abrão detona amizade de Yasmin Brunet e Wanessa

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar uma opinião forte sobre a amizade de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo na casa do BBB 24, da Globo. Em um post nas redes sociais, ela contou que a loira está se ‘afundando' ao ficar ao lado da cantora no jogo e pediu para que a modelo entenda que precisa se afastar.

"Tá na hora de YASMIN SE AFASTAR DA WANESSA, se quiser ainda ter uma mínima chance de sobreviver no BBB24! Essa parceria - que era ótima no começo - “matou” a modelo no jogo! Yasmin lia muito melhor as situações na casa do que a amiga, que virou vilã!", disse ela.

E completou: "E longe da cantora poderá avaliar os erros, corrigir a rota e desenvolver seu próprio jogo, já que está percebendo toda injustiça contra o DAVI, que ela tbm perseguiu! Do contrário, continuará afundando com a Camargo!".