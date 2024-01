BBB 24: Yasmin grita ao ver Pitel quase matando uma formiga: "Sem noção"

Yasmin se desesperou e gritou quando Pitel quase matou uma formiga dentro do BBB 24

Yasmin se desesperou ao ver Giovanna Pitel quase matando uma formiga na tarde desta segunda-feira, 22, no Big Brother Brasil 24.

No quarto do líder, as participantes conversavam quando notaram um inseto se aproximando. "Tem uma aranha quase encostando em você. Eu acho que é. Sai de perto da mesa", falou Yasmin.

"É na mesa é?", perguntou Pitel. "É uma formiguinha. Tadinha. Não mata!", gritou a modelo.

"Que isso, gente", reagiu Rodriguinho rindo. "Ia te morder", disse Pitel. "Não ia nada. Poxa, quebrou a perna dela cara", falou a loira. "Alô, Luisa Mel", brincou a assistente social.

"Nunca vi uma formiga pular da mesa. Tadinha, sem noção. Eu te juro que você quebrou a perna dela", disse Yasmin chateada com a situação, tentando auxiliar o inseto.

"Deixa ela viver", respondeu Rodriguinho. "Ela vai se recuperar, vamos pensar positivo", afirmou a assistente social. "Quando você sair, eu piso nela. Está tudo certo", brincou o cantor.

Confira o momento: