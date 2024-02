BBB 24: Yasmin e Wanessa determinam novos alvos: "Davi melhorou"

Durante a festa, Yasmin e Wanessa revelaram quem são seus novos alvos no BBB 24

Yasmin e Wanessa já decidiram quem serão seus novos alvos no Big Brother Brasil 24. Durante a festa do Líder Lucas na última quarta-feira, 14, as sisters conversaram sobre os próximos passos em relação a votos. Enquanto Wanessa diz que colocaria MC Bin Laden, Yasmin opta por Fernanda.

A cantora começa dando a entender que não votará mais em Davi: "Agora que as coisas do Davi ficaram para trás, ele melhorou e não tem mais o que falar. Ok, não fez mais de novo e pronto", afirmou.

Em seguida, a modelo fala sobre a entrega das quatro pulseiras do Na Mira do Líder, em que o líder deve entregar para os participantes que pretende mandar ao paredão."Tipo você vai dar a pulseira por dar, mas o alvo não vai ser ele, né?", complementa a loira.

"Na verdade, quem está votando em mim?", questiona Wanessa. "Bin", responde Yasmin, que tem a confirmação da artista. "Eu daria para esses, mas eu colocaria a Fernanda", afirma a filha deLuiza Brunet, caso vença a liderança disputada na noite desta quinta-feira, 15.