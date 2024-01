BBB 24: Yasmin diz que aprendeu a lidar com intimidação em relacionamentos

Após um breve desentendimento com Davi no BBB 24, Yasmin Brunet contou que precisou aprender a lidar com situações intimidadoras

A modelo Yasmin Brunet repercutiu o breve embate que teve com Davi no BBB 24, da Globo, durante a dinâmica do Sincerão, realizada ao vivo na noite de segunda-feira, 22. Em conversa com Wanessa Camargo na área externa da casa, a sister contou como aprendeu a lidar com situações de intimidação em sua vida.

Enquanto falavam sobre a atitude de Davi durante a atividade, a filha de Zezé Di Camargo rasgou elogios ao comportamento da colega de confinamento. "Muito orgulho que você não se intimidade, amiga. Muito orgulho de você", declarou a artista. Yasmin Brunet, então, explicou que já passou por episódios parecidos em relacionamentos.

"Eu já tive muitos relacionamentos assim, que eu aprendi isso: se eu não intimidasse, eu estava ferrada. Então, eu sempre gritei mais alto. Sempre", revelou a modelo. Em seguida, ela seguiu até a cozinha para ajudar Rodriguinho com a janta e Wanessa continuou o assunto com outros brothers que estavam presentes no local.

"Vou ser sincero, nem quero ficar falando muito sobre o assunto para não entenderem que estamos perseguindo o cara…", opinou MC Bin Laden. "Toda vez que ele discute, ele fala dessa forma. Não é a primeira [vez], falei pra ele. É você que sai do sério, mas você tem que falar de forma respeitosa com as pessoas", concluiu a cantora.

yasmin: “eu já tive muitos relacionamentos onde eu aprendi isso, que se eu me intimidasse eu tava fudida! então eu sempre gritei mais alto”

minha diva pic.twitter.com/0t7RuVzZJx — mateus. (@gratidaorafa) January 23, 2024

Entenda o que aconteceu entre Yasmin e Davi

Durante a dinâmica do Sincerão no BBB 24, o público presenciou uma breve discussão entre Yasmin Brunet e Davi assim que o programa voltou de um dos comerciais. Na ocasião, o motorista de aplicativo desabafava sobre a preparação de comida para a casa.

Tudo começou quando Luigi, um dos emparedados da semana, apontou Davi como o brother que deveria estar na berlinda. Em sua justificativa, ele afirmou que a comida da casa acaba por causa do colega de confinamento, que prepara os alimentos em grande quantidade.

O brother, por sua vez, fez questão de rebater a fala. "Como é que ele fala que eu estraguei comida? Nunca vi ninguém da Xepa passar fome... Eu quero provas, que bote na minha cara aqui", disparou Davi. Assim, enquanto os outros participantes pediam para o brother se acalmar, Yasmin Brunet declarou: "Calma. Calma, cara. É o Sincerão, cara, tem que falar de alguém".