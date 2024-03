BBB 24: Yasmin detona Davi no Raio-X: "A presença dele me faz mal"

Yasmin usou o Raio-X para comentar o que Davi disse ao puxá-la para o paredão no Contragolpe

Yasmin Brunet usou seu Raio-X desta segunda-feira, 04, para falar sobre Davi após o baiano ter a puxado para o paredão em um Contragolpe chamando seu jogo de 'inútil'.

A modelo começou seu depoimento diário falando sobre a felicidade por ter vencido a Prova Bate e Volta e se livrado do paredão, formado no último domingo, 03.

Em seguida, ela aproveitou para tentar explicar a questão das estalecas e mencionou o discurso de Davi antes de puxá-la para a berlinda. "Como vocês podem ver pelos embates dele aqui, ele gosta de diminuir as pessoas e humilhar para se sentir grande. Todo mundo aí fora da casa conhece alguém assim, infelizmente. Ele não é uma pessoa legal de estar perto, ele me faz mal, a presença dele me faz mal", disparou.

Yasmin continuou detonando as atitudes do brother: "Ele é uma pessoa que faz isso: para mostrar que ele é um bom jogador, ele tem que gritar, ele tem que humilhar, ele tem que diminuir, porque assim ele acha que ele mostra algum tipo de posicionamento. Ele mentiu ontem, no ao vivo, sobre a questão das estalecas", finalizou.