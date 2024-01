BBB 24: Yasmin Brunet se irrita com comentários de Rodriguinho: "Me deixa em paz"

Yasmin Brunet se irrita com comentários sobre sua alimentação e mostra incomodo ao pedir para Rodriguinho lhe deixar em paz; confira!

Parece que Yasmin Brunet já está cansada dos comentários de Rodriguinho no BBB 24, da Globo. Na tarde desta segunda-feira, 15, a modelo se mostrou irritada com as falas do cantor sobre seus hábitos alimentares e expôs sua insatisfação com o brother.

No último domingo, 14, a ex-esposa de Gabriel Medina desabafou sobre a sua compulsão alimentar dentro do programa e acabou recebendo uma resposta do artista. "Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí, você vai sair rolando", disse ele em conversa no quarto do Líder.

O assunto, no entanto, se tornou pertinente para Rodriguinho, que chegou a apelidar a loira de 'Yasmin Comer'. Visivelmente incomodada, a brincadeira chegou ao ponto de irritar Brunet, que estourou com as atitudes.

Após outro comentário do brother sobre seus hábitos alimentares, a modelo suplicou para ele esquecer esse assunto. "C*ralho, me deixa em paz! Você fica falando da minha compulsão [alimentar]. Vai me dar gatilho, c*cete", disparou Yasmin.

Em tom de deboche, Rodriguinho respondeu à fala da loira aos risos. "Tá bom, não falo mais, mas não vem trazer pra mim… Não vem querer que eu enfeie junto não", disse ele.

Confira:

Yasmin reclamou dos comentários feitos por Rodriguinho: “Caralh*, me deixa em paz! (…) Fica falando da minha compulsão.” #BBB24#TeamYasminpic.twitter.com/XQbpiuXlmX — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) January 15, 2024

Yasmin Brunet desabafou sobre compulsão alimentar com Wanessa Camargo

No último domingo, 14, Yasmin Brunet chegou a abrir seu coração sobre os seus hábitos alimentares no BBB 24 com Wanessa Camargo. Em conversa sincerona com a cantora, a modelo desabafou sobre sua compulsão.

"Eu voltei a ter compulsão alimentar. Olha o tanto que eu estou comendo. Assim, descontroladamente, e tô passando mal. Juro, tô me sentindo horrível depois. Porque eu não me vejo comendo, eu inalo a comida. Nem mastigo. Bizarro", disse a loira.

Vale lembrar que Yasmin Brunet está passando por uma abstinência de nicotina."Eu tô sem dormir. Eu tô sem meu vape [cigarro eletrônico]. Eu tô quase indo ali fumar um cigarro e f*da-se… [indo] comer um pão”, disse ela ao revelar o vício no primeiro dia de programa.