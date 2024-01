Big Brother / BBB24

BBB 24: Yasmin Brunet se desespera com brothers no paredão

Abalada com a nova formação do paredão no BBB 24, Yasmin Brunet caiu no choro e precisou ser consolada

Redação Publicado em 13/01/2024, às 02h10

