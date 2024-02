BBB 24: Yasmin Brunet revela o lado ruim da fama

Em conversa sincera no BBB 24, Yasmin Brunet revela qual é a única coisa que não gosta em ser famosa

A modelo Yasmin Brunet revelou qual é o lado ruim da fama em uma conversa com Michel no BBB 24, da Globo. Na tarde deste sábado, 10, ele perguntou se a top model gostaria de ser anônima e ela negou, mas destacou algo que não gosta em ser uma celebridade.

"O único momento que eu queria isso era pra ficar com gente sem ninguém saber, só. De resto, não", disse ela, e completou: "Menina Yasmin não pode dar um beijo em paz".

Então, ela contou sobre um relacionamento que foi alvo das fofocas. "Mas eu também já tive um relacionamento, que foi um casamento, que tentaram minar de todas as formas possíveis. Sem haver traição, era minado de todas as formas possíveis. Então assim, depende também", declarou.

Yasmin Brunet conta história

Após deixar a prova de resistência do BBB 24, da Globo, vencida por Lucas Henrique, a sister Yasmin Brunet passou um tempo conversando com outros brothers da casa mais vigiada do país. Ela abriu o coração e contou aos colegas que já vivenciou episódios sobrenaturais quando era criança.

O assunto começou quando MC Bin Laden questionou se a modelo gostava de assistir a filmes de terror. A filha de Luiza Brunet, por sua vez, explicou seu receio com longas metragens do gênero e relatou uma das experiências com espíritos, deixando os brothers assustados.

Ela, então, iniciou: "Tinha um velho sempre atrás da minha porta. Esse aí eu não tinha medo. Teve uma vez que puxaram o pé embaixo da minha cama, foi bem ruim, fiquei muitos anos sem conseguir dormir com a perna esticada ou sozinha na cama. Toda vez que eu acordava de noite, pulava da cama para não ter contato, para não me puxarem", declarou.

Na sequência, a sister revelou que por medo, acabava indo dormir com os pais. "Eu via um homem vestido de preto, com uma capa preta e chapéu preto entrando no chão da sala de noite. Se eu fosse beber água, passava pela sala e via isso, ouvia barulho de corrente", explicou ela.

Por fim, Yasmin Brunet assegurou aos colegas de confinamento que só parou de ver espíritos após orar bastante. "Agora eu só sinto. Acredito muito em frequência e energia", concluiu a modelo.