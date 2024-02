BBB 24: Yasmin Brunet relembra piolho na infância e equipe resgata registro

Yasmin Brunet compartilhou com os brother sobre momento em que pegou piolho na infância e precisou cortar o cabelo curto. "Parecia um menininho"

Nesta terça-feira, 28, Yasmin Brunet surpreendeu os brothers do BBB 24 ao relembrar de quando pegou piolho durante uma viagem para o Pantanal na infância e precisou cortar o cabelo bem curto, sendo até confundida com um menino.

"Teve uma viagem que eu fui com a minha família, que a minha mãe foi fazer uma parada especial da Caras e eu causava com essa idade. Peguei piolho, carrapato no Pantanal. Aí cortaram meu cabelo 'joãozinho' e eu já parecia um menininho, me vestiam de macacão jeans e, com meu cabelo curtinho, eu causava. Ficava pulando para mexer com o cavalo do vizinho", disse ela em conversa na piscina.

A modelo compartilhou que esperava por alguém resgatasse sua foto fora da casa e teve seu pedido atendido pela equipe, que compartilhou um clique da sister na infância com o visual pós-infestação de piolho. "Yasmin contando de quando pegou piolho e ficou parecendo um menininho. Segue imagem", legendou o perfil.

a yasmin contando a história da viagem do pantanal que ela pegou tanto piolho que tiveram que cortar o cabelo dela joãozinho e que ela pegava as cobras e colocava no bolso kkkkkkkkk #BBB24pic.twitter.com/sO9QVjjUeW — lara (@laraaj16) February 28, 2024

Yasmin contando de quando pegou piolho e ficou parecendo um menininho 😂 #BBB24#TeamYasmin



Segue imagem: pic.twitter.com/heAB2HjsQa — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) February 28, 2024

Yasmin Brunet comete infração gravíssima e toma punições

A modelo Yasmin Brunet recebeu algumas punições na manhã desta quarta-feira, 28, inclusive, uma delas foi sinalizada como "gravíssima". A loira primeiro não concluiu seu Raio-X e tentou colocar a culpa nos brothers.

Leidy Elin foi a última sister a sair do confessionário e o cronômetro estava zerado. Yasmin percebeu o confessionário com a luz verde acesa e entrou. Ao sair, Davi perguntou: "Conseguiu fazer?". "Não", respondeu Yasmim.

A Camarote então emendou em recado para a casa: "Obrigada, gente. Obrigada quem ficou enrolando, pedindo...". "Não, ninguém tem culpa", disparou Isabelle. "Claro que tem", respondeu Yasmim que foi para a cozinha e prepara o seu café da manhã.

Momentos depois de ter perdido 500 estalecas, a famosa levou mais uma punição ao continuar dentro casa após o aviso de manutenção interna. "Agora é o meu momento, meu momento", disse consciente da situação. "Eba", comemorou outra punição.