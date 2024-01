BBB 24: Yasmin Brunet relata incômodo com atitude de Davi: 'Me estressa'

Não gostou! Após decidir cortar laços com Davi no BBB 24, Yasmin Brunet revelou que 'não bate' mais com o brother

A modelo Yasmin Brunet parece mesmo ter cortado de vez relações com Davi dentro do BBB 24, da Globo. Depois de passar a madrugada desta quarta-feira, 17, tentando entender o motivo do brother não ter sido eliminado do jogo, a sister relatou novo incômodo com o colega de confinamento.

Em conversa com Isabelle e Wanessa Camargo, a filha de Luiza Brunet explicou: "Não sei cara, não bato com ele. Eu não consigo. Eu vejo todos os lados positivos. Mas tem umas paradas dele que eu sei que não é por mal que me incomodam".

"Tipo, ficar chamando gente de 'psiu', isso me estressa assim em um nível absurdo e eu sei que não é de propósito, é o jeito dele que ele chama as pessoas", continuou a participante do Camarote. Após o breve desabafo de Yasmin Brunet, Isabelle avisou que diria para Davi trocar de quarto.

Wanessa, então, pediu para que a sister não fizesse isso: "Mas eu não quero que você tire ele do quarto. Não tem essa necessidade agora, eu não acho justo. Se por acaso tiver um quarto só de meninas, depois com um tempo…", afirmou a cantora, explicando que seria mais fácil ela e Yasmin saírem do cômodo.

Wanessa Camargo afirma que camarotes sofrem mais que pipocas

Wanessa Camargo analisou em conversa com as sisters que é mais difícil para os integrantes do Camarote se adaptar ao confinamento do BBB 24 que para os Pipoca. A cantora estava cogitando desistir do programa diante da possibilidade das pessoas a julgarem como planta.

"É mais doloroso para uma pessoa que todo dia está acostumada a comer filé mignon ter que começar a comer presunto do que para um que sempre comeu presunto e não sabe o que é um filé mignon", disse Wanessa, que é vegana.

A integrante do camarote, que é filha de Zezé Di Camargo, ainda disse que o programa não é sobre as pessoas pobres mudarem de vida. "As pessoas desmerecem que a gente (camarotes) deva ganhar. Eu vivi um momento na minha vida que também era aperreio. Se esse fosse um prêmio para quem falta dinheiro, eu não estaria aqui", disse ela, que apesar de sua situação financeira, tem suas metas. "Não quero ficar dependendo de dinheiro de ninguém na minha vida, quero fazer a minha história, como o meu pai fez", explicou.