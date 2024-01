BBB 24: Yasmin Brunet recebe apoio de brothers durante crise de choro

Abalada com os últimos acontecimentos do BBB 24, Yasmin Brunet não segurou as lágrimas e recebeu consolo dos brothers

A modelo Yasmin Brunet passou a tarde desta quarta-feira, 17, bastante pensativa dentro do BBB 24, da Globo. Abalada com os últimos acontecimentos do reality show, a sister caiu no choro e precisou ser consolada por outros brothers da casa.

Na sala da casa mais vigiada do país, Wanessa Camargo, Beatriz e Marcus Vinicius abraçaram a filha de Luiza Brunet. "É bonito ver um monte de gente assim, cada um de um lugar, misturado, junto. É essa loucura, isso é o Big Brother", disse a vendedora.

Wanessa, então, declarou: "A gente acabou de se conhecer e eu vou levar pra minha vida isso. Essa bicha ficou comigo a madrugada inteira, estava morrendo de sono, ela viu que eu estava lá zoada e ficou comigo a madrugada inteira", relatou a cantora, secando as lágrimas da modelo.

"No final de tudo isso, a gente só vai se olhar e falar: 'Gente, foi uma grande loucura tribal", brincou Marcus Vinicius, arrancando risadas de Yasmin Brunet. Os brothers seguiram conversando para tentar animá-la e acabar com o clima de tristeza da casa.

O pessoal viu que a Yasmin estava chorando e começaram a fazer ela rir 🥹🤍 #BBB24pic.twitter.com/FomvhcPbPi — Viúva Daher. (@badviuv) January 17, 2024

Wanessa Camargo também chorou

A cantora Wanessa Camargo não segurou as lágrimas ao ficar sozinha em uma área da casa do BBB 24, da Globo, no início da tarde desta quarta-feira, 17. Ela chorou no quarto ao refletir sobre os últimos acontecimentos no jogo.

Sem revelar detalhes, ela demonstrou que estava pensando em sair do jogo. "Não posso desistir, não posso", desabafou em voz alta, antes de ficar em silêncio novamente.

Os brothers ficaram abalados com a eliminação de Lucas Pizane na noite de terça-feira, 16. Além de Wanessa, Nizam também está emocionado e já chorou enquanto pensa nos próximos passos do reality show.