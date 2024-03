BBB 24: Yasmin Brunet promete vingança: ‘Vou perturbar’

Em uma conversa no BBB 24, Yasmin Brunet promete perturbar seus rivais caso uma dinâmica aconteça no reality show. Saiba mais

Na casa do BBB 24, da Globo, a modelo Yasmin Brunet surpreendeu ao revelar um plano contra seus rivais. Já pensando nas próximas semanas do jogo, ela fez uma pergunta sobre a dinâmica e revelou que vai incomodar as pessoas de quem não é próxima.

A estrela perguntou quando o Quarto Magia deverá fechar, que é algo que acontece quando número de participantes é menor na reta final do jogo. Então, Pitel comentou: “Pode estar acontecendo uma migração, né? Algumas fadas criaram asas e subiram. Ali vai ser o clã deles”.

Com isso, Yasmin disse que não vai sair do Quarto Magia. “Não vou tirar minhas coisas de lá. E vou perturbar o tempo todo, pra que eles não consigam falar sobre o que eles querem. E, às vezes, ainda vou dormir lá”, afirmou.

Então, Fernanda brincou: “Olha aí a nossa estrategista. Pra quem não estava tendo visão de jogo, olha aí, já bolou uma estratégia. Quem te viu, quem te vê! O pessoal fica achando que a gente é cachorro morto, cachorro morto tá vivo. Só está se fingindo de morto”.

Yasmin implora por cigarros no 'Tá com Nada'

Na madrugada desta quinta-feira, 7, Yasmin Brunet ficou desolada e pediu por cigarros para a produção do reality show da Globo. Isso aconteceu porque a loira teve seus itens confiscados enquanto a casa enfrenta a punição do 'Tá com Nada', após Fernanda cometer uma infração gravíssima durante a festa do líder no Big Brother Brasil 24.

Ao lado de seus colegas de confinamento, Yasmin entrou na casa e ficou em choque ao ver a despensa completamente vazia, sem arroz ou feijão. A loira ainda saiu à procura de seus 'chuchus', como chama a nicotina, mas não encontrou sua carteira. Preocupada, ela se sentou na sala e começou a pedir para a produção devolver o item. "Meu chuchu, meu chuchu, por favor! Por favor, production. Por favor, por favor, por favor", implorou ela, sem ter o pedido atendido.