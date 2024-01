BBB 24: Yasmin Brunet decide mudar sua estratégia de jogo

Indicada para o primeiro paredão do BBB 24, a modelo Yasmin Brunet não perdoou os votos que recebeu, prometeu vingança e mudou sua estratégia de jogo

A modelo Yasmin Brunet ficou surpresa ao receber votos de vários brothers para ir ao primeiro paredão do BBB 24, da Globo. Ela disputa a berlinda contra Maycon e Giovanna e um deles será eliminado na noite de quinta-feira, 11. Logo depois da votação, a top model prometeu vingança e ainda decidiu mudar sua estratégia de jogo.

Em uma conversa com Giovanna e Beatriz, Yasmin contou que não perdoou os votos que recebeu no paredão de Maycon, Lucas Luigi, Juninho, Lucas Henrique e Nizam. “Achei engraçado que só foi homem que votou em mim, gente. Só isso que achei estranho”, disse ela. Com isso, ela decidiu se vingar deles ao longo da temporada. “Esses caras, se a gente voltar desse paredão, a gente vai atrás de um a um”, afirmou ela para Giovanna.

Pouco depois, em outra conversa, Yasmin falou sobre sua estratégia de jogo com Fernanda e Lucas Pizane. Ela contou que vai começar a “jogar baixo” e admitiu que o paredão deu uma sacudida em seu jogo.

A modelo questionou por que as pessoas já querem tirá-la do jogo e Fernanda respondeu que foi uma estratégia dos brothers. “Ele está aproveitando o ódio que as pessoas [sentem]. Eu não jogaria baixo assim, mas agora eu vou. Vou jogar subterrânea”, declarou.

Yasmin Brunet faz desabafo

Confinada no BBB24, a sister Yasmin Brunet surpreendeu o público ao fazer uma reclamação durante a prova do líder. Após deixar a disputa, ela reclamou que estava sofrendo uma espécie de abstinência.

“Eu tô sem dormir. Eu tô sem meu vape [cigarro eletrônico]. Eu tô quase indo ali fumar um cigarro e f*da-se… [indo] comer um pão”, disse ela visivelmente abalada. A conversa era com Wanessa Camargo.

A fala surpreendeu os fãs, já que nas redes sociais ela mostra uma vida fitness e muito preocupada com a alimentação. Ela também é defensora de um estilo saudável e sempre mostrou uma relação com a natureza.

Por isso, fãs ficaram impressionados. "Gente, ela fuma mesmo ou tá brincando?", disse um. "Achei que ela fosse natureba, nunca imaginei", comentou outro. "Tô passada", escreveu outro também surpreso com a fala de Yasmin Brunet.