BBB 24: Yasmin Brunet perde a paciência e se estranha com Wanessa: “Para”

Amizade estremecida? Yasmin Brunet fica irritada e detona comportamento da amiga durante discussão com Wanessa Camargo no BBB 24

O clima da casa mais vigiada do Brasil ficou tenso durante a madrugada deste domingo, 21. Após receber um conselho sobre seus aliados no Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet estremeceu sua amizade com Wanessa Camargo. É que a loira perdeu a paciência e detonou uma de suas atitudes durante uma conversa sincera com a cantora.

Para quem não acompanhou a noitada do confinamento, Davi parou a festa para ter uma conversa com a modelo. O motorista de aplicativo alertou que a loira estaria confiando em pessoas ‘erradas’ e que isso poderia prejudicá-la dentro e fora da casa. Após o conselho, Yasmin refletiu ficou com medo e ponderou sobre se afastar de Rodriguinho.

Mas sua principal aliada do programa rasgou elogios ao pagodeiro. Enquanto discutiam sobre seus relacionamentos dentro da casa, Yasmin perdeu a paciência com a cantora, que tenta constantemente justificar os comportamento de alguns brothers. Irritada, a modelo abriu o jogo e criticou a atitude de sua colega de confinamento.

“Por trás de qualquer coisa tem uma motivação boa. Por trás de qualquer coisa tem uma frustração. Por trás de qualquer coisa tem um trauma. Por trás de qualquer coisa bost*, tem uma criação de merd* quando criança. Então, todo mundo pode fazer tudo? Alguém pode matar alguém porque os pais…”, Yasmin disparou nervosa.

Wanessa rebateu: “Não, não é isso amiga”, a cantora ainda tentou explicar seu posicionamento: “Não, não pode. Lógico que não, espera aí”, declarou a artista, que saiu para verificar uma advertência na casa e Yasmin continuou a detonar: “Então para, cara. Não quero mais ficar vendo as coisas boas nas pessoas não, cara”, disse revirando os olhos.

Vocês acham que de certa forma, Wanessa esteja atrapalhando o jogo da Yasmin? #BBB24pic.twitter.com/2ZOli8cokj — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 21, 2024

Wanessa saiu da sala e elas não terminaram a conversa. Vale lembrar que as duas não se consideram aliadas a nenhum grupo, mas estão próximas do executivo Nizam e e do cantor Rodriguinho, que já protagonizaram algumas polêmicas na casa. Por isso, a loira foi aconselhada a se afastar dos colegas de confinamento por Davi.

O que Davi disse para Yasmin Brunet?

Na cozinha da casa mais vigiada do Brasil, Davi pausou a festa para aconselhar a modelo: "Você é uma pessoa muito coração, só que estou vendo que está indo pelo caminho errado, está se juntando com pessoas que estão jogando errado. Quem avisa amigo é Sei que você não tem nada contra mim, sei que você está com os gnomos, Rodriguinho”, Davi iniciou.

Depois de receber os conselhos do motorista, Yasmin abriu o coração com Wanessa. Apesar de ficar com raiva do motorista, a loira admitiu que Davi pode estar certo sobre suas alianças e passou a repensar seu jogo ao lado da cantora: "Ele falou para eu tomar cuidado com quem eu ando porque eu tenho uma carreira lá fora”, disse a modelo.