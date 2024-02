BBB 24: Yasmin Brunet pede remédio para a produção. Saiba o motivo

Após desabafar sobre como está se sentindo, Yasmin Brunet aproveitou o Raio-X para pedir alguns medicamentos à produção do BBB 24. "Tá tudo doendo"

Na manhã desta quinta-feira, 1, Yasmin Brunet reclamou pediu para a produção do BBB 24, da Globo, um remédio para tratar seu problema. O motivo? A sister está se sentindo "inchada" e alega ter dores.

Após a festa de quarta-feira, 31, Yasmin desabafou para alguns brothers que se sente inchada e está com retenção de líquidos. "Tô me sentindo um boneco de posto", disse ela citando que suas mãos, tornozelo e coxas estão inchadas.

A sister tentou pedir para a produção do reality show alguns diuréticos durante o Raio-X. "Tô muito inchada, tá tudo doendo pra caralh*. Precisava de uma massagem linfática", disse a modelo quando saiu do confessionário.

Essa não é a primeira vez que Yasmin Brunet precisa dos medicamentos. Anteriormente, ela já os solicitou à produção e foi atendida. "Mas eles pararam de dar", desabafou. Para quem não sabe, a modelo possui lipedema e, por isso, sente fortes dores na região das pernas, principalmente.

Yasmin disse que tá se sentindo nojenta por conta da perna dela que tá inchada (ela tem lipedema).



Antes disso a Wanessa Cumargo tava falando que não acredita q o Davi não tenha ofendido o Lucas e Leidy concorda. #bbb24pic.twitter.com/rNSHiAQVEb — mirna 🏹🍓#bbb24 (@22h35min) February 1, 2024

Yasmin Brunet recebe bronca de Wanessa Camargo

Durante a madrugada desta quinta-feira, 1, o clima esquentou no Big Brother Brasil 24! Yasmin Brunet resolveu provocar suas amigas ao ameaçar tirar o maiô durante o banho. A brincadeira, no entanto, não terminou como a modelo esperava. É que Wanessa Camargo deu uma bronca depois de ficar preocupada com a atitude da parceira.

Após o fim da festa - que rendeu até algumas confusões acaloradas entre os participantes - algumas mulheres da casa se reuniram no banheiro para tomar banho. Yasmin entrou no chuveiro usando uma roupa de banho preta, mas ficou muito incomodada por não poder deixar a água cair direto no corpo: "Queria ficar pelada", disse a loira.

Foi então que a modelo começou a desamarrar as alças de seu maiô, sem se importar com a presença das câmeras do reality show da Globo. Mas Yasmin logo foi repreendida pela cantora, que também estava tomando banho ao seu lado: “Quer causar? "Para amiga, está louca? Amiga, não", Wanessa deu um puxão de orelha na amiga.

Preocupada, a artista tentou impedir a atitude da colega de confinamento: "Amiga, você está falando sério? Não, amiga, não vou deixar", disparou enquanto tentava conter Yasmin para não terminar de desamarrar a peça de roupa. Por fim, a modelo caiu na risada e revelou que tudo não passou de uma brincadeira com sua parceira, que caiu na gargalhada.

Mesmo assim, Yasmin aproveitou que já tinha removido parte da roupa de banho para sentir a água cair no corpo: "Como é bom sentir a água nas costas sem um fio. Obrigada Deus", disse a modelo. Enquanto terminava seu banho, a cantora segurava o maiô para ter certeza que nada estaria à mostra na parte da frente do corpo. Confira mais detalhes desse momento!