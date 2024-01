BBB 24: Yasmin Brunet opina sobre fala de Luigi: 'Não quero nem repetir'

Em conversa com a cantora Wanessa Camargo, Yasmin Brunet demonstra incômodo após fala de Luigi. "Não estou entendendo o porquê ele fala essas paradas"

Na madrugada desta segunda-feira, 22, Yasmin Brunet se incomodou com uma fala de Lucas Luigi proferida no quarto do líder. Na conversa em questão, o participante se referiu à mulheres negras como "macacas". A modelo chegou a sair do quarto no momento e um tempo depois, conversou com Wanessa Camargo sobre o incômodo.

Durante uma conversa no quarto do líder, Luigi comentou o fato de Vinicius ter afirmado não sentir atração por loiras. "Vinicius gosta de macaca", comentou. Em seguida, Yasmin demonstra espanto com a expressão usada e Luigi tenta remediar. "Macaca, não. Gosta de preta, pretona!". Vinicius falou que gosta de mulheres tatuadas, mas Yasmin preferiu sair do quarto.

Em seguida, ela foi falar com Wanessa no jardim da casa e desabafou sobre como se sentiu durante a conversa. "Luigi continua falando coisas sem noção. Cara, não é possível que ele não saia, te juro. Não quero nem repetir, mas, assim, uma pena, porque eu gosto muito dele. Não estou entendendo o porquê ele fala essas paradas", declarou se referindo à última formação de paredão.

"Ele usou o mesmo termo de novo para descrever, tipo o que ele falou da Leidy. Não falou da Leidy, mas lembra aquele negócio que ele chamou a Leidy? Ele falou de novo. Falou que o Vini só gosta disso", explicou.

Leidy Elin repreende Lucas sobre uso de termo racista

Na primeira semana do programa, Luigi usou o termo 'macaca' em conversa com Leidy Elin, que não gostou e rapidamente chamou a atenção dele. O episódio teria acontecido antes das câmeras serem liberadas para o público do reality show.

A trancista fez questão de demonstrar que não gostou do termo utilizado. "Eu, preta, sentada do lado de Luigi, que parece ser um cara bem entendido, pegar e falar isso? É muito chato", declarou.

"Se policie nas coisas que você fala. Tomara que não se repita. Isso não se brinca. É uma palavra muito pesada, muito usada lá fora. E você sabe disso, eu não preciso nem te falar. [Somos] Dois pretos pobres e favelados", disse.