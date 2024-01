BBB 24: Yasmin Brunet fica com nojo ao encontrar item na comida

A modelo Yasmin Brunet viralizou na internet com vídeo do seu momento de nojo ao encontrar um item inusitado no meio da comida no BBB 24

A modelo Yasmin Brunet agitou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 30, por causa de sua reação na casa do BBB 24, da Globo. Ela foi fazer uma refeição na cozinha da xepa quando se deparou com um item inusitado no meio da comida e ficou morrendo de nojo.

Na cena, a top model estava comendo quando viu um pelo no meio da comida. Ela tirou o pelo e achou que era de animal, mas Michel estava do lado dela e começou a gargalhar da situação.

“É um pelo? De boi ainda”, disse Michel. E ela reagiu: “Mentira!”. Então, o rapaz analisou o item. “Deixa eu ver, não deve ser não. Não é não”, afirmou. Então, Yasmin tomou uma decisão. “É de gente, né? De gente ainda. Eu não vou comer”, contou.

Yasmin fez a expressão de nojo e Michel caiu na risada com a situação e tentou dizer que era uma linha, mas ela não acredito. “É de homem. Isso é o bulbo capilar. Homem tem pelo grosso”, disse ela e jogou a comida no lixo. “Quem pinta o cabelo aqui? Isso aí é cabelo, certeza absoluta, não vou comer. Nossa, vou vomitar, juro. Ai que nojo”, completou a modelo.

Coitada da yasmin vei encontrou um pelo na comida 🤢 tô rindo da reação dela kkkkk pic.twitter.com/HN9HlNYXrD — lídia (@oxelids) January 30, 2024

Yasmin Brunet reclama do Sincerão

Na última segunda-feira, 29, os participantes do BBB 24 se reuniram para lavar a roupa suja no 'Sincerão', substituto do antigo 'Jogo da Discórdia'. Entretanto, a recente dinâmica introduzida no reality show da Globo está sendo alvo de críticas, não apenas por parte do público do programa, mas também pelos próprios confinados, como Yasmin Brunet.

Enquanto os protagonistas da semana, como Anjo e Líder, ganharam destaque no ao vivo, os demais brothers assistiram as tretas - ou a falta delas - na sala da casa. Yasmin, que acompanhou o programa sentada, não curtiu nenhum pouco o que viu e mandou um recado sincero para a direção do programa. É que a modelo e atriz acha que a atração está ‘flopada pra caralh*’.

Fernanda não entendeu o comentário feito pela loira e pediu para que ela explicasse melhor. Sem papas na língua, Yasmin deixou claro sua opinião sobre a nova atração do programa: "Muito ruim o Sincerão", disparou sem pensar duas vezes. A confeiteira, que participou da dinâmica, concordou: “Não teve maldade", pontuou. A modelo concordou: “Não teve nada”, disse.