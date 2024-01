BBB 24: Yasmin Brunet fica assustada com o estado de seu cabelo: "Deu errado"

Yasmin Brunet, que tem o 'cabelo de sereia' como marca registrada, fica chocada com o estado dos fios durante o confinamento no BBB 24

Em menos de uma semana afastada de sua rotina de cuidados e longe de um salão de beleza, Yasmin Brunet já está passando perrengue com seu cabelo. Nesta quinta-feira, 11, a modelo reclamou sobre a condição de seus fios durante seu confinamento no reality show. É que a loira se assustou ao se deparar com os cabelos secos e embaraçados pela manhã.

Yasmin, que tem como marca registrada os cabelos longos e loiros de ‘sereia’ e empreende justamente no ramo de produtos capilares, ficou chocada ao acordar e ver seu reflexo após a primeira festa na casa: "Caral**! Jesus, meu cabelo. Que por** é essa?”, a loira reclamou enquanto as outras sisters se assustavam com seu grito e davam risada.

“Parece a Britney Spears quando ela colocou megahair e deu errado, sabe? Bizarro", Yasmin referenciou a cantora americana, que precisou usar extensões capilares artificiais depois que raspou a cabeça em um episódio polêmico nos anos 2000. A equipe da modelo também usou suas redes sociais para tirar onda com a situação de seu cabelo.

“O meme é real! O cabelo da sereia está em apuros”, a assessoria comentou sobre os fios da loira. Nos comentários, os seguidores se divertiram com a cena: “A produção precisar dar um óleo para essa mulher, não custa nada”, brincou um admirador. “A real é que ninguém é perfeito o tempo todo. Nem mesmo o cabelo da Yasmin Brunet”, disse outra.

Vale lembrar que a influenciadora não precisa se preocupar com dinheiro durante seu confinamento no 'Big Brother Brasil'. É que Yasmin deve continuar faturando alto fora do programa, tudo graças à sua própria marca de cosméticos, que acumula um patrimônio milionário desde o lançamento de seu primeiro produto capilar.

Essa pode ser a razão pela qual a modelo não mencionou o valor do prêmio como a principal motivação para integrar o elenco. Yasmin revelou que entrou no reality show por conta do desejo de mostrar ao público quem ela é em sua essência para se distanciar da exposição polêmicas dos últimos anos: "Agora, estou preparada para todo mundo falar de mim e ver de fato quem eu sou”, Yasmin revelou.

A modelo Yasmin Brunet, o cozinheiro Maycon e a nutricionista Giovanna se enfrentam no paredão. O público conhecerá o primeiro eliminado desta edição do BBB na noite desta quinta-feira, 11, mas a enquete realizada pela CARAS Brasil já oferece um spoiler sobre quem vai perder a berlinda; clique aqui para ver o resultado e votar em quem deve ficar na casa.