BBB 24: Yasmin Brunet fala sobre excesso de brigas e dispara: 'Vou surtar'

Cansada dos desentendimentos entre os brothers no BBB 24, Yasmin Brunet reclamou do climão que teve com MC Bin Laden durante a madrugada

A modelo Yasmin Brunetnão gostou do desentendimento que teve com MC Bin Laden no BBB 24, da Globo, durante a madrugada desta sexta-feira, 19. Em conversa com Wanessa Camargo, a sister revelou estar cansada do excesso de brigas na casa.

"Estou com muita preguiça dessas intriguinhas de quinta série. São comentários ridículos, você sabe disso. Preguiça, cara. Estou achando chato já. Tudo vira uma coisa", desabafou a filha de Luiza Brunet. Wanessa, então, opinou: "Amiga, a vida é assim, se você for ver, as coisinhas que a gente vive…".

Na sequência, Yasmin Brunet afirmou que passará a agir da mesma forma que os demais brothers. "Se é assim, então, qualquer coisa que alguém comentar comigo, agora, vou surtar", disparou a sister. "Não perde a tua razão. Você tem a sua maturidade e jeito de ser", aconselhou Wanessa Camargo.

"Vou surtar. Quando alguém vier comentar que eu como muito, vou falar que tenho complexo de alimentação, ninguém vai poder falar comigo e pronto, acabou o jogo", concluiu a modelo, fazendo a cantora cair na risada.

Entenda a briga entre Yasmin e Bin Laden

Depois de um breve desentendimento com Vanessa Lopes no BBB 24, da Globo, foi a vez de MC Bin Laden se estranhar com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. Durante a madrugada desta sexta-feira, 19, o brother se aproximou das sisters, mas a interação não acabou do melhor jeito.

Reunidos na cozinha da Xepa, a cantora fez um comentário sobre uma bolacha que o funkeiro estava comendo. Ele, então, disparou: "Agora você fala comigo, é? Fiquei bolado contigo hoje. Eu falo na lata, eu sou sincero. Falei: 'a Wanessa passou, não olhou na minha cara. Que mancada".

Momentos depois, Yasmin Brunet comentou sobre a situação com a filha de Zezé Di Camargo. "A gente sabe que ele não falou com a gente nem ontem e nem hoje. E aí vem pagar de bonzão e mandar ir se ferrar? Tá doido? Não vou mais falar, não. Falta de respeito. Eu sou uma mulher de 35 anos, me respeita. Estou sem paciência", declarou a modelo.

Após alguns minutos, MC Bin Laden retornou a cozinha do BBB 24 para tentar dialogar com as sisters. Porém, mais uma vez, a conversa acabou em um climão. O funkeiro, então, iniciou: "Eu achei que vocês estivessem boladas comigo", comentou.

"Eu vou ser sincera: eu estou", respondeu Wanessa Camargo. Yasmin Brunet aproveitou o momento e confirmou que também estava chateada com o brother. "Eu estou [chateada] com a situação, entendeu? Não tem como não ficar", continuou a cantora.

"Cada um enxerga de uma forma", retrucou Bin. "Não vem com essa, não, que eu tentei falar com você na festa e você me ignorou. Agora você mandou eu ir me ferrar… eu sou uma mulher de 35 anos, eu não vou aceitar isso", pontuou Yasmin.

Confira: