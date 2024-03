BBB 24: Yasmin Brunet fala sobre Alane: ‘Me sobe uma raiva'

Yasmin Brunet desabafou nesta terça-feira, 12, com MC Bin Laden e Lucas Henrique a respeito dos desentendimentos com a bailarina

Nesta terça-feira, 12, área externa, MC Bin Laden, Lucas Henrique e Yasmin conversam sobre o restante da casa. O cantor afirma que todos os participantes possuem chances de chegar na final e ganhar o prêmio. Yasmin, então, diz: "Eu até concordo com você, mas tem coisas que estão acontecendo aqui que eu não quero mais ficar passando".

A sister segue falando: "Eu não convivo com gente assim na minha vida, eu não quero conviver aqui. Aqui eu sou obrigada a conviver. Eu não quero. Eu acho o negócio que a Alane faz perigosíssimo, do mal cara, real. As coisas meticulosamente articuladas".

E segue pontuando: "Eu acho muito sério o que ela faz, de ficar pegando falas das pessoas distorcendo e levantando pautas sociais para ela ser perseguida e a gente se f*** lá fora. Muito sério o que ela faz, que ela já fez com várias pessoas aqui. E ontem ela tentou fazer comigo. Eu não vou, eu não consigo conviver com esse tipo de gente. Esse tipo de gente, só de falar dela me sobe uma raiva que eu não consigo te explicar".

Alane e Bia repercutem atitude de Yasmin

Alane repercutiu a atitude de Yasmin Brunet de pedir o acessório de cabelo que a bailarina estava usando. Durante uma dinâmica na tarde desta terça-feira, 21, no Big Brother Brasil 24, a modelo pediu seu pertence de volta no meio da explicação da apresentadora.

Após o final da dinâmica, Alane comentou sobre o ocorrido em conversa com Matteus, Beatriz, Davi e Isabelle na academia da casa. A paraibana começou contando que não percebeu do que se tratava quando Yasmin a chamou no meio da dinâmica. "Eu falei 'tá feio?' porque eu realmente não me toquei. Ai ela 'minha liga, né? Depois de tudo'", contou a sister. "Meu Deus!", reagiu Matteus.

Em seguida, Alane disse que estava quase iniciando a brincadeira quando foi chamada pela loira. "Tem 12 anos", ironizou Bia sobre Yasmin. "Que idade tem? Olha!", reagiu Alegrete indignado. "35 anos uma mulher dessa", respondeu a vendedora.