BBB 24: Plano infalível? Yasmin e Vanessa se unem contra os brothers

Yasmin Brunet conta para Wanessa Camargo sobre plano infalível que criou com Vanessa Lopes para testar os participantes do BBB 24

A modelo Yasmin Brunet e a influenciadora digital Vanessa Lopes decidiram criar um plano infalível para tentar os participantes mais fofoqueiros do BBB 24, da Globo. Elas vão criar uma mentira nesta quinta-feira, 18, e ver até onde a história vai chegar com a fofoca interna dos brothers.

Yasmin contou sobre o plano para a cantora Wanessa Camargo, já que quer a ajuda da cantora. "Eu e a Vanessa vamos inventar alguma fofoca, minha ou dela, e vamos contar para algumas dessas pessoas. Vamos ver se alguma dessas pessoas, tenta jogar, usa... um teste para ver onde isso vai chegar", disse ela.

Então, ela falou sobre o tema da fofoca falsa. "Alguma coisa ruim, alguma coisa escr*ta mesmo, não sei, a gente vai combinar. Um teste para ver o que eles vão fazer com essa informação", declarou.

Yasmin diz que ela e Vanessa Lopes vão fazer um teste para saber se estão sendo jogadas uma contra outra 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/KFO8HFEYPd — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2024

Yasmin Brunet teve crise de choro

A modelo Yasmin Brunet passou a tarde desta quarta-feira, 17, bastante pensativa dentro do BBB 24, da Globo. Abalada com os últimos acontecimentos do reality show, a sister caiu no choro e precisou ser consolada por outros brothers da casa.

Na sala da casa mais vigiada do país, Wanessa Camargo, Beatriz e Marcus Vinicius abraçaram a filha de Luiza Brunet. "É bonito ver um monte de gente assim, cada um de um lugar, misturado, junto. É essa loucura, isso é o Big Brother", disse a vendedora.

Wanessa, então, declarou: "A gente acabou de se conhecer e eu vou levar pra minha vida isso. Essa bicha ficou comigo a madrugada inteira, estava morrendo de sono, ela viu que eu estava lá zoada e ficou comigo a madrugada inteira", relatou a cantora, secando as lágrimas da modelo.

"No final de tudo isso, a gente só vai se olhar e falar: 'Gente, foi uma grande loucura tribal", brincou Marcus Vinicius, arrancando risadas de Yasmin Brunet. Os brothers seguiram conversando para tentar animá-la e acabar com o clima de tristeza da casa.