BBB 24: Yasmin Brunet diz que se sentiu atingida com fala de Fernanda

O desentendimento entre Alane e Fernanda segue sendo pauta no BBB 24. Yasmin Brunet disse que se sentiu atingida e Fernanda declara: "Problema seu"

Na tarde desta quinta-feira, 8, Fernanda conversou com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet a respeito do desentendimento que teve com Alane no BBB 24. A discussão entre as sisters tomou proporções maiores após Fernanda citar que a perna de Alane estava "molinha".

Na área externa da casa, Wanessa pontuou a importância de estar atenta em discussões que não são delas. A confeiteira alegou que as duas compraram a briga de Alane. "Yas não olhou na minha cara em nenhum momento, falou: 'Nossa, mas isso é muito sério', não, não é muito sério não, cara".

A modelo Yasmin Brunet se justificou. "Eu falei que eu me senti atingida porque eu vejo o meu corpo assim, por isso me incomodou". "Mas aí, isso é um problema seu, eu não levantei uma pauta. Eu só briguei de igual pra igual com a menina", rebateu Fernanda.

Fernanda especula paredão falso ao perceber detalhe na decoração

Após curtirem uma noite intensa de festa do líder no BBB 24, da Globo, os brothers se reuniram na sala para realizar o Raio-X diário. Enquanto aguardava sua vez, a sister Fernanda observou um detalhe na decoração e especulou o acontecimento de um possível paredão falso.

A confeiteira, então, comentou a respeito do painel de fotografias dos olhos dos participantes: "O olho dele ainda não foi fechado, né?", disse ela, se referindo ao brother Juninho, eliminado do reality show na última terça-feira, 06.

"Volta hoje", respondeu Lucas Henrique. Raquele, por sua vez, concordou com a especulação da colega de confinamento. "Também tô achando, Nanda. Também tô achando", declarou a sister.

"O olho do Juninho não fechou", repetiu Fernanda. E completou: "Mas sinceramente, também, eu acho que os caras, mesmo que fosse um Paredão falso, iam fechar o olho dele só para gente não ficar [desconfiados]... É meio óbvio, né?".

Na sequência, Lucas Henrique seguiu analisando o painel da sala e explicou para Fernanda que, na verdade, o 'olho aberto' apontado era dele, e não de Juninho. "Fechou, sim, é esse aqui", afirmou o professor de educação física.

Por fim, a líder da semana caiu na risada com a confusão: "E tô eu aqui. 'Olha, o olho dele não tá fechado'", se divertiu Fernanda. Com 60,35% dos votos do público, Juninho foi o sétimo jogador a sair do programa. O motoboy disputou o paredão ao lado de Alane, Beatriz e Isabelle.