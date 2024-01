BBB 24: Yasmin Brunet diz que brother se prejudicou ao vivo: 'É nítido'

Após a dinâmica do 'Sincerão', Yasmin Brunet acredita que brother será eliminado do BBB 24 no terceiro paredão do reality show

A dinâmica do 'Sincerão', realizada na noite de segunda-feira, 15, garantiu assunto entre os brothers do BBB 24, da Globo, durante a madrugada inteira. Assim que o apresentador Tadeu Schmidt se despediu dos participantes, Yasmin Brunet opinou sobre a postura de Davi na atividade exibida ao público ao vivo.

Em conversa com as sisters Beatriz, emparedada, e Wanessa Camargo, a modelo relatou que, após a dinâmica, Davi deve ser o próximo eliminado do reality show. "Você não vai sair, esquece. É nítido que é o Davi que vai sair", declarou ela.

Wanessa, então, retrucou: "A gente não sabe de nada". Na sequência, Yasmin Brunet mencionou o comportamento do motorista de aplicativo e afirmou que a atitude do brother poderá prejudicá-lo no resultado da berlinda.

"Ele mandou o Pizane calar a boca ao vivo, tá zoando?", observou a filha de Luiza Brunet. "Mas e se o povo gosta disso? E acha o Pizane meio planta", opinou Wanessa Camargo, por fim.

Vale lembrar que Davi, Beatriz e Lucas Pizane disputam o terceiro paredão do BBB 24. O resultado, que consiste em quem o público quer que permaneça no jogo, será anunciado ao vivo na edição de terça-feira, 16, logo após o capítulo da novela 'Terra e Paixão'.

Davi rebate crítica de Lucas Pizane durante 'Sincerão'

Após o breve bate-boca entre Beatriz e Lucas Henrique na primeira fase do 'Sincerão' - dinâmica substituta do clássico 'Jogo da Discórdia' -, foi a vez de Davi e Lucas Pizane protagonizarem um climão no BBB 24, da Globo, na noite de segunda-feira, 15.

Na última rodada da atividade, o apresentador Tadeu Schmidt pediu para que os brothers apontassem qual participante, em sua opinião pessoal, não teria chance alguma de ganhar o prêmio final do reality show. Pizane, então, selecionou Davi e justificou seu ponto de vista.

"Eu acredito que você não vence o BBB 24 porque é um jogo de posicionamento, porém existe o posicionamento e a forma de se posicionar. A forma como você se posiciona acaba infringindo a linha do desrespeito. Comportamentos que, às vezes tem, como o qual você teve ontem", iniciou ele, se referindo à discussão entre Davi e Nizam no dia anterior.

Davi, por sua vez, se defendeu: "Meu posicionamento ontem, da forma agressiva que tomei, não consegui controlar aquela emoção que estava sentindo. Tem situações que ultrapassam nosso limite. Não sou aquela pessoa agressiva. Me senti traído.Passou do meu controle. Você não sentiu na pele o que eu senti", declarou o brother.