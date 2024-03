BBB 24: Yasmin Brunet analisa brother e afirma: "É mega influenciável"

Em bate-papo com Leidy Elin no 'BBB 24', a modelo Yasmin Brunet analisou um brother e deu sua opinião sobre a postura dele no jogo

No Quarto do Líder, Yasmin Brunet conversou com Leidy Elin sobre a formação do paredão deste domingo, 3. As sisters começaram a especular os possíveis votos, e a modelo aproveitou o momento para analisar alguns participantes que poderiam votar nela e chegou no nome de Matteus, que segundo ela, é "mega influenciável".

"Você vai ter que votar no Bin", falou Leidy. A modelo falou sobre não querer votar no funkeiro: "É porque, no momento, eu não tenho porque votar no Bin, eu tenho porque votar no Davi", explicou. "Amiga, eu estou falando se o Davi não tiver disponível", respondeu a trancista.

"Mas se o Davi estiver disponível, pela contagem...", comentou a carioca. "Então eu não voto no Davi, eu voto no Bin porque aí vai empatar e Buda [Lucas Henrique] desempata", falou a trancista sobre um possível empate.

Yasmin seguiu analisando os participantes. "Eu estou tirando Bia e Alegrete [Matteus] porque eu estou confiando no que a gente sente, mas não dá para saber. Alane, Davi e Cunhã estou contando. Agora, se for eles dois... Não sei, o Alegrete pra mim é um mistério, eu sinto que ele é mega influenciável ", confessou.

"Eu adoro ele, é um amorzinho", confessou Leidy. A modelou, então, acrescentou: "Posso estar muito errada, só porque ele é mais bonzinho acho que ele é influenciável. Se bem que não sei, porque ele votava na Pitel, e as meninas votavam na Fernanda", analisou. "Nas duas últimas ele votou na Fernanda", revelou a trancista. "Então não sei", completou a loira.

Leia também: BBB 24: Davi faz confissão ao atender o Big Fone pela quarta vez

Yasmin Brunet revela conselho inusitado do irmão

A modelo Yasmin Brunet falou sobre os anéis que levou para a casa do BBB 24, da Globo, e revelou um conselho inusitado que recebeu do seu irmão mais novo. Ela contou que um anel foi ele quem deu e por um motivo inesperado.

"Esse anel é especial. Esse aqui o meu irmão me deu antes de vir e falou assim: 'Se alguém te encher o saco, você dá um soco na pessoa com esse anel'. Falei: 'Não pode'", disse ela. Então, ela falou de outro acessório especial. "Esse aqui meu pai me deu e falou: 'Quando você se sentir presa lá, lembra, negócio de borboleta que você está livre na sua cabeça'", relembrou.

"Esse aqui o meu pai dissolveu a aliança de casamento da minha avó e fez um anelzinho pra mim. E esse aqui uma amiga minha me deu. Esse aqui uma moça de uma loja me deu e esse aqui mandaram fazer pra mim de presente de Natal, uma amiga e uma outra pessoa", afirmou.