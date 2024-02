BBB 24: Yasmin assusta brothers ao relatar experiência com espíritos: 'Ouvia'

Em conversa com alguns brothers do BBB 24, a modelo Yasmin Brunet contou um episódio sobrenatural que vivenciou quando criança

Após deixar a prova de resistência do BBB 24, da Globo, vencida por Lucas Henrique, a sister Yasmin Brunet passou um tempo conversando com outros brothers da casa mais vigiada do país. Ela abriu o coração e contou aos colegas que já vivenciou episódios sobrenaturais quando era criança.

O assunto começou quando MC Bin Laden questionou se a modelo gostava de assistir a filmes de terror. A filha de Luiza Brunet, por sua vez, explicou seu receio com longas metragens do gênero e relatou uma das experiências com espíritos, deixando os brothers assustados.

Ela, então, iniciou: "Tinha um velho sempre atrás da minha porta. Esse aí eu não tinha medo. Teve uma vez que puxaram o pé embaixo da minha cama, foi bem ruim, fiquei muitos anos sem conseguir dormir com a perna esticada ou sozinha na cama. Toda vez que eu acordava de noite, pulava da cama para não ter contato, para não me puxarem", declarou.

Na sequência, a sister revelou que por medo, acabava indo dormir com os pais. "Eu via um homem vestido de preto, com uma capa preta e chapéu preto entrando no chão da sala de noite. Se eu fosse beber água, passava pela sala e via isso, ouvia barulho de corrente", explicou ela.

Por fim, Yasmin Brunet assegurou aos colegas de confinamento que só parou de ver espíritos após orar bastante. "Agora eu só sinto. Acredito muito em frequência e energia", concluiu a modelo.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a famosa relata experiências sobrenaturais. Antes mesmo de entrar no BBB 24, Yasmin já abordou assuntos sobre espiritualidade e experiências sobrenaturais com os seguidores nas redes sociais.

Wanessa repreende Yasmin e modelo rebate

Durante a madrugada desta sexta-feira, 09, alguns brothers que saíram da prova de resistência do BBB 24, da Globo, se reuniram na área externa da casa para bater um papo sobre o jogo. MC Bin Laden, então, recordou que Yasmin Brunet considerou colocá-los no 'Tá com Nada' - quando todos os participantes vão para a Xepa, e a intenção da modelo foi criticada por seus aliados.

Na varanda, o funkeiro citou o plano de Yasmin e afirmou que a sister não teria mais motivos para colocá-lo em prática. "Não vamos para o 'Tá com Nada' essa semana", comentou o cantor. "Por que?" questionou Wanessa Camargo.

Em seguida, Pitel explicou para a artista a intenção de Yasmin Brunet. "Não, ela não vai não. Amarro ela na cama. Amiga, não posso ficar sem banana não", apontou a filha de Zilu Camargo. Yasmin, no entanto, rebateu a fala da amiga: "Wanessa, desculpa, se eu tiver que fazer isso você vai ter que aceitar", disparou ela.

"Não tem que fazer isso, é uma viagem da sua cabeça", opinou Rodriguinho. A modelo, então, explicou aos brothers que a atitude não faz mais parte de seus planos nos próximos dias. "Não mais. Eu ia para o 'Tá com Nada' em uma condição, vocês sabem as condições. Relaxa", avisou Yasmin Brunet.